El model actual és insostenible



La investigadora del grup de recerca FoodLab de la UOC ha posat l'accent en el fet que "el que posem al plat és important tant per a la salut com per al medi ambient". Així, doncs, el model actual seria insostenible, perquè s'estan "superant límits planetaris", ha avisat. La salut de les persones no es pot deslligar de la salut del planeta, de manera que la sostenibilitat alimentària és un problema de primer ordre per a la continuïtat de l'espècie humana.

En aquest sentit, Bach ha citat un article a The Lancet del 2013 de GBD Risk Factor Collaborators, en el qual s'apunta que el 14 % dels gasos amb efecte d'hivernacle prové del bestiar, i un 30 % té a veure amb el sistema alimentari allunyat de criteris de sostenibilitat. És per això que la investigadora ha defensat la necessitat d'alinear els hàbits alimentaris amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU: "La dieta ha de tenir en compte tant la salut com el medi ambient; ens interessa prendre en consideració no només la producció, sinó també el consum."