Algorismes provats durant la primera etapa de la pandèmia

Durant la tesi, aquest nou paradigma s'ha aplicat amb èxit a la logística humanitària, en què els articles de primers auxilis s'han de lliurar urgentment a l'àrea del desastre, i als sistemes de telecomunicacions.

Concretament, els investigadors van aplicar els algorismes dissenyats per optimitzar la logística de la recollida en domicilis i empreses i del repartiment a hospitals dels productes dissenyats pels makers voluntaris al començament de la pandèmia amb el projecte Corona Makers (per exemple, viseres). «Abordem, així, un exemple de situació de desastre en la qual uns articles es necessiten amb urgència i s'han de lliurar en el mínim temps possible en llocs de primers auxilis, com són els hospitals», relata do Carmo. «Calien solucions viables i d'alta qualitat en temps real, atès que cada segon era decisiu per salvar vides. Així, una aplicació dels algorismes va repercutir sobre els sistemes de telecomunicacions, amb dispositius i antenes que s'han de connectar de manera eficient a mesura que els dispositius es mouen per un territori. Aquest procediment s'ha de dur a terme de manera eficient i ràpida per garantir la qualitat del servei als usuaris», afegeix l'investigador pel que fa a la seva aportació tecnològica per a la lluita contra la pandèmia.

El repte d'optimitzar els serveis de transport compartit

El pas següent d'aquesta recerca és aplicar aquests conceptes al context de les formes de transport compartit, com el viatge o cotxe compartit (carpooling), el lloguer de vehicle amb conductor (ridesharing) o el cotxe multiusuari (carsharing). Un dels desafiaments per optimitzar aquest tipus d'activitats apareix en afegir-se nous usuaris durant el trajecte quan ja hi ha passatgers al vehicle. L'aplicació d'aquest nou tipus d'algorismes permetria actualitzar en temps real el pla de ruta tenint en compte tant els nous passatgers com els antics i escurçaria els trajectes, de manera que s'evitarien retards i interrupcions i, a llarg termini, fins i tot augmentaria el benestar de la ciutadania. «Millorar l'eficiència d'aquests sistemes també té efectes en la salut, perquè, en reduir el temps de transport, no només els usuaris i els proveïdors es beneficien de costos i preus més baixos, sinó que també es millora la qualitat de vida de la població perquè es minimitzen les emissions de CO 2 », conclou.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 9, enfocat a millorar la indústria, la innovació i les infraestructures.

