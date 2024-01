Hilleman i els estudis clau sobre el virus

El premi porta el nom del vacunòleg nord-americà Maurice Hilleman. Anomenat «el gran desconegut», va contribuir al desenvolupament de diverses desenes de vacunes, incloent-hi vuit de les catorze que se solen incloure als calendaris vacunals. Una de les darreres a incorporar-se en alguns països ha estat la del papil·loma, que contribueix fonamentalment a prevenir el càncer de coll uterí, relació que Bosch va ajudar a establir.

Els anys vuitanta se sabia que hi havia una associació entre el nombre de parelles sexuals i el risc de desenvolupar càncer de coll d'úter, però no se sabia què ho podia provocar. El sospitós principal en aquell temps no era el virus del papil·loma, sinó un altre de tipus herpes. En aquesta dècada, l'equip de Xavier Bosch va seguir les petjades del grup del professor Zur Hausen a Heidelberg (Alemanya), que va sospitar que el responsable podria ser el primer i va posar al dia tècniques de detecció d'ADN viral per incloure-les a estudis epidemiològics poblacionals.

Des del Centre Internacional de Recerca sobre el Càncer (CIRC) a Lió (França) primer i des de l'Institut Català d'Oncologia després, es van organitzar estudis que es van estendre a més de trenta països i van incloure més de 25.000 casos. En els dissenys de casos i controls es van comparar dones amb càncer i sense: es van cercar marcadors d'exposició al virus i es va calcular l'increment de risc de tenir un càncer en les dones exposades a la infecció.

«Vam ser dels primers a usar la tecnologia per detectar el VPH en estudis d'aquest tipus», afirma Bosch. L'associació era tan forta que va permetre establir amb seguretat la relació causal entre el virus i el desenvolupament de càncer de coll uterí. Tot i que, en la gran majoria de casos, la infecció per VPH no provoca alteracions ni símptomes clínics, virtualment el 100 % de les dones que desenvolupen un càncer de coll uterí han estat infectades amb el VPH anteriorment. Més endavant es va confirmar que el VPH també està implicat en un altre tipus de tumors del tracte genital masculí i femení, així com en prop de la meitat dels tumors de l'orofaringe.

La confirmació de l'origen viral del càncer de coll uterí va ser el pas inicial per decidir desenvolupar una vacuna, la primera de les quals va aparèixer el 2006. També va servir per actualitzar els programes de cribratge incorporant la detecció viral als protocols de prevenció poblacionals.