2/12/21 Més del 87 % de les ofertes laborals estan en perill de desaparèixer, i les seves tasques, de ser reemplaçades per tecnologia digital Un informe fet per la UOC i la Fundació Randstad analitza el mercat laboral del futur i com afecta les persones amb discapacitat

Els resultats de la recerca posen de manifest el problema de l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat, ja que la majoria de les ofertes de treball tendeixen a automatitzar-se o transformar-se

El 59 % de les persones amb discapacitat estimen que hi ha poques oportunitats laborals

(foto: Freepik)