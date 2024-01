Generar impacte social i contribuir a l'Agenda 2030



El programa de voluntariat social de la UOC vol potenciar la formació de ciutadans i professionals globals i contribuir a posar fi a les desigualtats, tant en l'àmbit local com global, mitjançant programes propis i projectes liderats per entitats del tercer sector amb segells de qualitat. "Aquest programa és una eina generadora d'agents de canvi que permet contribuir a la transformació social i, conseqüentment, a la consecució dels objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible", assenyala Guida Fullana Pastor, directora de Projectes Socials de l'Àrea de Globalització i Cooperació de la UOC. A més, el programa té un impacte directe en el territori nacional gràcies a la relació amb les entitats i a la tasca dels delegats i delegades territorials. En aquest sentit, "la capacitat de contribuir socialment en l'àmbit local des d'una universitat de naturalesa no presencial és una oportunitat altament valorada tant per l'alumnat com per les institucions i entitats amb les quals s'estableixen vies de col·laboració", explica Miguel Ángel García, delegat territorial i coordinador del programa a l'equip de Xarxa Territorial.

L'acció del voluntariat UOC està molt ben valorada per part de les entitats col·laboradores, ja que "el nostre perfil d'estudiant és el d'una persona molt professional i motivada, amb un elevat grau de compromís, autonomia i autocrítica social", destaca Aina Villalonga, tècnica coordinadora del programa.

D'altra banda, l'acció del voluntariat universitari esdevé un aprenentatge amb l'adquisició de competències transversals (com l'empatia, la consciència social, el pensament analític, la gestió emocional o la resolució de conflictes), juntament amb la integració de valors com la solidaritat, l'equitat, la democràcia participativa o la ciutadania activa. El voluntariat es converteix en una eina per a la transformació de la cosmovisió de l'entorn social més proper de la persona voluntària, que esdevé agent de canvi, i complementa la seva trajectòria acadèmica. A més, els estudiants de grau tenen la possibilitat de sol·licitar un reconeixement de crèdits optatius seguint sempre els criteris marcats per la normativa acadèmica UOC.