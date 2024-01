El Programa d'acollida per a persones refugiades i sol·licitants d'asil de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), promogut per l'Àrea de Globalització i Cooperació, s'ha consolidat com un referent en l'accés universitari del col·lectiu. El programa va néixer l'any 2016 per donar resposta a la desigualtat en l'accés a l'ensenyament superior de la població refugiada i migrada arran de la crisi humanitària del Mediterrani. En els seus inicis, el programa oferia beques per estudiar idiomes i especialitzacions de postgrau, i, durant els sis anys en què el programa ha estat en marxa, la UOC ha donat 186 beques a persones refugiades. Amb el temps, aquest programa ha anat creixent gràcies al reforç i a la incorporació de noves línies d'actuació.

Una de les iniciatives noves és la incorporació del Programa català de refugi (PCR) de la Generalitat de Catalunya al programa d'acompanyament a l'estudiantat refugiat. El voluntariat universitari que durant el curs acompanyi l'alumnat nouvingut es podrà formar específicament en mentoria d'orientació laboral i social a persones refugiades.

La col·laboració entre el PCR i la UOC també ha permès incentivar la participació de la comunitat universitària en els programes d'acollida d'arreu de Catalunya, promoguts per les entitats socials col·laboradores, com la Fundació Germà Tomàs Canet i la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.