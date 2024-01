Al llarg de la història, quants estudiants deuen haver utilitzat l'excusa que el gos se'ls ha menjat el treball? En el cas de Salama Mohamed-Fadel Sidna, que ha superat l'especialització de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) de la UOC, va ser una ovella la que es va menjar el seu treball, i no era cap excusa. Viure i estudiar en un camp de refugiats a Tindouf (Algèria) té aquestes coses i d'altres, com ara quedar-se sense internet o electricitat durant dies. Malgrat això, gràcies al Programa d'acollida per a persones refugiades i sol·licitants d'asil de la UOC i una esperança a prova d'obstacles, aquest informàtic sahrauí ha superat amb bones notes els seus estudis i ja somia a convertir-se en mentor voluntari, un càrrec que forma part del mateix programa, per acompanyar altres refugiats que, com ell, vulguin millorar el seu present i futur a través de l'educació.

Quina és la teva formació?

Soc màster en Sistemes d'Informació, àmbit de la informàtica, per la Universitat de Tilimsen (Algèria). Des que estudiava a l'escola, m'han agradat les matemàtiques i les ciències exactes com la informàtica, amb l'aplicació dels algoritmes, l'aprenentatge automàtic, l'estadística, etc. Per això, vaig decidir estudiar informàtica a la universitat.

Vivint tan lluny, com vas conèixer la UOC?

La vaig conèixer a través de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). Fa un temps vaig enviar un missatge a una adreça electrònica genèrica de l'ACUP per preguntar si hi havia oportunitats per a persones en la meva situació. El curs passat vaig fer la primera sol·licitud, però no em van seleccionar. Vaig mantenir l'esperança que aquest curs seria millor. I em van seleccionar. Els dos cops vaig demanar fer l'especialització de Competències d'Anàlisi, que finalment he pogut cursar.

Per què vas triar aquesta formació?

Per diverses raons. D'una banda, perquè m'agrada molt "barallar-me" amb les dades i la manipulació de conjunts de dades. Però sobretot perquè amb el coneixement que he adquirit en aquesta especialització puc servir més la meva comunitat sahrauí. Com? Amb la creació de bases de dades de refugiats i la manipulació, la visualització i l'anàlisi d'aquestes dades per millorar el servei en temes de distribució d'aliments, aigua, etc.

Què és el que t'ha agradat més d'estudiar en línia?

Poder estudiar al meu ritme. En el meu cas, vull dir al meu ritme d'habilitat o de les condicions de vida als campaments.

Estudiar des d'un camp de refugiats no ha estat fàcil…

En els moments en què hi ha internet i electricitat, avanço tot el que puc perquè sé que venen molts altres moments en què no n'hi ha. Als campaments hi ha obstacles com aquests o d'altres, com les condicions dolentes de la vida en general. Al final, he aconseguit fer els estudis. El model educatiu de la UOC m'ha agradat molt, tot i que, de vegades, he trobat a faltar el factor humà.

A Tindouf, fins i tot alguns animals ho posen difícil, oi?

Sí! Una vegada, fent un resum per resoldre el primer lliurament de l'assignatura Visualització de dades, quan ja tenia tres fulls del resum que em calia fer, vaig sortir per preparar el menjar per a les ovelles. Sense que jo me n'adonés, una ovella va entrar i es va menjar els papers! Afortunadament, l'ordinador portàtil no és de paper i no se'l va poder menjar. Em vaig enfadar molt perquè vaig haver de repetir el resum, però ara, quan ho recordo, em fa riure aquesta anècdota!

Com valores el Programa d'acollida per a persones refugiades i sol·licitants d'asil de la UOC?

Per mi, és una iniciativa més humana que no pas educativa. Una iniciativa que dona suport a l'esperança en la vida de persones com nosaltres i a la igualtat d'oportunitats. L'educació, de fet, és la solució per millorar el present i el futur de les persones. M'agradaria que la UOC, ja que ofereix especialitzacions com la que he fet, ofereixi un màster. Sé que demano molt, però…

El programa disposa d'una persona mentora voluntària que t'acompanya. Com ha estat l'experiència?

He avançat en els estudis amb l'orientació d'una mentora. Ha estat una experiència que té molts avantatges, no solament perquè m'ha ajudat a sortir-me'n amb les assignatures i no perdre'm pel camí, sinó també per la relació d'amistat que ha nascut. La idea dels mentors m'ha agradat; a mi m'ha ajudat molt. M'agradaria ajudar altres estudiants i, de pas, donar les gràcies a la UOC per aquesta oportunitat.

Tens algun consell per a altres estudiants refugiats com tu que comencin a la Universitat?

Per aconseguir els nostres objectius, cal que lluitem, ens sacrifiquem i no perdem mai l'esperança. Hi ha obstacles, hi ha dificultats, però no ens fan més dèbils, sinó més forts, amb més experiències per a la vida i per arribar al final del que ens proposem.

Si d'aquí a deu anys tornem a parlar amb tu, on t'agradaria ser, Salama?

Professionalment, m'agradaria treballar com a analista de dades, aconseguir èxit en una entitat (empresa o ONG) i servir la meva comunitat sahrauí a través de la meva professió.