BOOST #Cataract #app



L'autora del primer projecte és Mónica Lecumberri, dels Estudis de Ciències de la Salut. Lecumberri ha presentat la iniciativa BOOST #Cataract #app, una aplicació que prediu el resultat de la qualitat quirúrgica de les cirurgies de cataractes en el postoperatori precoç.

Metgessa adjunta d'Oftalmologia de l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí i coordinadora mèdica del programa de cooperació Ulls del Sàhara en una ONG, la investigadora explica que el projecte servirà per accelerar l'avaluació final dels pacients operats de cataractes en països de renda baixa.

En condicions normals, quan s'opera una cataracta cal esperar sis setmanes després de la cirurgia per fer l'avaluació de la intervenció. Però en països de renda baixa, és més difícil mesurar el resultat perquè els pacients, al cap de sis setmanes, no tornen a visitar-se. Això fa que només es disposi de l'exploració de l'endemà de l'operació, que s'anomena postoperatori precoç.

És aquí on entra en joc l'aplicació BOOST, que recull unes dades en el postoperatori precoç i fa estimacions del resultat final. A més a més, facilita un pronòstic sobre la causa dels mals resultats per buscar-hi solucions. "Si el resultat no es monitora, és molt difícil identificar el problema i, per tant, és molt difícil millorar la qualitat dels resultats d'aquestes operacions en països de rendes baixes", assenyala Lecumberri.

Per avaluar l'eficàcia de l'aplicació, la investigadora farà servir el premi per viatjar a una província de Moçambic i recollir, juntament amb l'equip mèdic d'oftalmologia d'un hospital, dades de les cirurgies fetes en una campanya quirúrgica. El projecte és possible per la implicació de l'ONG Ulls del Món, que fa anys que treballa en aquell país en la millora de la salut ocular i la ceguesa evitable.

La investigadora adverteix en aquesta entrevista que, a causa de la naturalesa de la cataracta, "no hi ha prevenció possible" i "no es pot fer res per evitar que aparegui", ja que és una afecció relacionada amb el procés d'envelliment. Lecumberri afirma que "només la cirurgia de qualitat restaura la visió" i en països de rendes baixes "cal difondre que la ceguesa per cataracta es pot tractar" perquè "moltes persones cegues i els seus familiars desconeixen la possibilitat de rebre tractament eficaç i de restaurar la visió".