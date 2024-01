Més enllà del programa Superilles, Barcelona planeja de cara al 2024 la pacificació de 32 quilòmetres de carrers amb l'objectiu de promoure la mobilitat sostenible i desenvolupar nous espais socials que revitalitzin el comerç local i les activitats socials. Un equip de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) lidera una recerca que té com a objectiu el desenvolupament d'una solució per analitzar la mobilitat dels vianants i, a partir d'aquí, dissenyar indicadors que permetin quantificar el potencial de diferents àrees per a la interacció social i econòmica dins la ciutat. La recerca ha rebut el finançament del Departament de Ciència i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona i de la Fundació "la Caixa".

"Volem dissenyar una tecnologia que permeti extreure coneixement de les dades de mobilitat dels vianants. Aquesta tecnologia existeix per estudiar les xarxes de carreteres. Nosaltres adaptarem aquestes idees a la mobilitat a peu de la ciutadania", explica Albert Solé Ribalta, investigador del grup Complex Systems (CoSIN3), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC i líder del projecte Like-BCN.

La recerca vol respondre dues preguntes bàsiques: com l'àrea caminable disponible influeix en els trajectes dels vianants i com els trajectes dels vianants afecten la interacció social i l'economia de la ciutat.

En el projecte també hi participen l'investigador Sergi Lozano, de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, i TC Group Solutions, una empresa de retail intelligence que aportarà dades de mobilitat de vianants, obtingudes a través de múltiples sensors que estan distribuïts per tota la ciutat. A més d'analitzar els fluxos de les persones (d'on surten, on van i per on passen), es descriurà la xarxa de voreres i s'analitzaran les oportunitats que tenen els vianants durant els seus trajectes de trobar zones aptes per a la interacció social i l'activitat econòmica gràcies als comerços.