Les conseqüències del canvi climàtic són cada vegada més freqüents i acusades, especialment en zones com l'Arc Mediterrani. Aquesta situació ha provocat un increment dels riscos derivats de fenòmens com les onades de calor, les sequeres o l'augment de la temperatura a les ciutats.

Per dissenyar possibles estratègies socials que puguin contribuir a mitigar el canvi climàtic, adaptar-nos-hi i millorar la qualitat de vida de la ciutadania, en particular dels nens i nenes, s'ha posat en marxa el projecte europeu COOLSCHOOLS. Aquesta recerca de tres anys, coordinada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), examina el potencial transformador de solucions basades en la naturalesa en entorns escolars europeus mitjançant la posada en marxa de diverses accions, com la consolidació de refugis climàtics en centres educatius. En total, aquest projecte està format per setze socis, entre ajuntaments europeus, universitats, centres de recerca, associacions i cooperatives socials, i organitzacions internacionals.

"COOLSCHOOLS pretén investigar quin tipus d'oportunitats ofereixen les intervencions que s'estan fent en patis i entorns escolars de Barcelona, Brussel·les, París i Rotterdam", detalla Isabel Ruiz Mallén, líder d'aquest projecte i investigadora Ramón y Cajal de l'Urban Transformation and Global Change Laboratory ( TURBA ) de la UOC, un grup que centra la seva tasca en l'anàlisi de les transformacions urbanes socioambientals i tecnològiques amb una perspectiva crítica i interdisciplinària.

D'aquesta manera, les actuacions proposades en el marc d'aquest projecte pioner pretenen comprendre els factors i potencials d'aquestes intervencions per impulsar canvis socioecològics cap a la sostenibilitat urbana, la resiliència climàtica, la justícia social i l'educació de qualitat, amb la finalitat de convertir la comunitat educativa en dinamitzadora dels districtes municipals.

Aquestes intervencions es fonamenten en solucions basades en la naturalesa. És a dir, són accions que s'estructuren i es duen a terme en funció dels serveis que aporten els ecosistemes per afrontar els reptes de la societat actual, com el canvi climàtic, la contaminació i els riscos que comporten. Per exemple, l'increment de les zones verdes i les zones d'ombra, l'ús de materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient o la instal·lació de més punts d'aigua són algunes de les actuacions basades en aquest concepte.