Gairebé tots els estudiants ho han experimentat: el professor d'una assignatura determina una data per al lliurament d'un treball, l'estudiant el fa, el lliura i, després d'un temps, rep una nota determinada juntament amb les correccions. N'hi ha prou amb això perquè els estudiants aprenguin? O hi ha maneres de millorar el procés? La resposta dels experts és que n'hi ha. Un estudi del grup Feed2Learn de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) afirma que una de les claus és el retorn (feedback) entre l'estudiantat i el professorat, però amb unes característiques concretes.

"Partíem de la base que el retorn és important per a l'aprenentatge, cosa en què tant el professorat com l'estudiantat coincideixen. No obstant això, en molts casos no compleix la funció que hauria de tenir", indica Rosa M. Mayordomo, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i autora, juntament amb investigadores del grup Feed2Learn, de l'article publicat en obert "Perception of online feedback and its impact on cognitive and emotional engagement with feedback".

I és que, tot i que el professorat sol invertir molt de temps i esforç a proporcionar respostes a l'estudiantat, aquest no fa servir aquest retorn perquè té la sensació que només se li dona al final del procés, amb la qualificació, per la qual cosa a vegades no n'acaba de veure el valor o la utilitat. "Per això vam decidir estudiar quines característiques ha de tenir el retorn per promoure l'aprenentatge amb l'objectiu de dissenyar estratègies més adequades", assenyala Mayordomo.

Com explica la investigadora, perquè el retorn realment resulti útil no només ha de corregir el que ha fet cada estudiant. La seva funció és ajudar cada estudiant a salvar la distància que hi ha entre el que sap en aquell moment i el que es pretén que sàpiga, o com està fent l'activitat en aquell moment i com l'ha d'arribar a fer. Per això, no només se li ha d'indicar com està en aquell moment, sinó que també cal dotar-lo d'instruments i recursos per ajudar-lo a millorar, de manera que cada estudiant ha de tenir clar cap on ha d'anar. I per aconseguir-ho resulta clau salvar una gran dificultat: el fet que el retorn tradicionalment s’hagi entès com un procés unidireccional, del professorat a l'estudiantat. No obstant això, és fonamental que el diàleg es doni entre tots dos, i que tingui lloc durant el desenvolupament de l'activitat i no solament al final (per exemple, demanant que cada estudiant lliuri un esborrany de l'activitat que porta a terme i proporcionant-li retorn en relació amb aquesta primera versió).