Quant a estudis universitaris i de postgrau, les dones superen els homes com a alumnes (54 %) i com a titulades (59 %) a Europa, i hi ha gairebé un equilibri en doctorats (48 %). No obstant això, les dones continuen estant infrarepresentades en l'àmbit de la recerca. A l'informe She figures 2021, s'estima que a la Unió Europea només un terç del personal investigador (33 %) són dones, i hi ha grans diferències entre països. A Catalunya, el percentatge d'investigadores ascendeix al 39 %, una xifra pròxima al 40 % del conjunt de l'Estat espanyol, d'acord amb el document Científicas en cifras 2021.

Davant la necessitat de continuar avançant en igualtat de gènere en recerca i innovació, s'ha dut a terme l'estudi CASPER (Certification-Award Systems to Promote Gender Equality in Research), dins del programa marc europeu de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) Horitzó 2020. CASPER, que ha suposat dos anys de feina, estableix tres escenaris possibles per a un futur sistema de certificació o reconeixement europeu per promocionar la igualtat de gènere en recerca i innovació. L'estudi l'ha dut a terme un consorci internacional liderat per la Fundació Europea de la Ciència. Un dels investigadors autors del projecte és Jörg Müller, pertanyent al grup Gènere i TIC (GenTIC) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

"Hem estudiat la viabilitat d'implantar diferents sistemes que certifiquin o premiïn la igualtat de gènere en recerca i innovació a la Unió Europea", explica Müller. "Ara és la Comissió Europea qui ha de decidir quin dels tres escenaris proposats adoptarà, si optarà per una quarta via alternativa o si, simplement, no farà res", afegeix l'expert.