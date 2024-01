El camí cap al congrés

El grup de recerca Dimmons de l'IN3 de la UOC, vinculat a la Càtedra_Oberta, ha convocat els mesos de març, abril i maig d'enguany tres seminaris amb una clara motivació d'involucrar i articular les diferents sensibilitats que fins ara han enriquit l'experiència i el coneixement de les edicions anteriors del congrés i d'obrir el debat davant la celebració del congrés de l'any vinent.

Els seminaris, que han tingut lloc al Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica de Barcelona , han volgut enfortir el procés d'enxarxament i de continguts de l'esdeveniment. En el primer seminari es va reflexionar sobre les perspectives i pràctiques d'economia feminista a Barcelona ; en el segon, sobre el gènere de la tecnologia i del coneixement , i en el tercer, sobre epistemologies i metodologies feministes en diàleg amb la recerca-acció i amb la revolució digital .