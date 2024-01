Entrenar algoritmes amb imatges aèries

Davant aquest repte, el nou projecte aprofita l'expertesa dels dos grups de la UOC en anàlisi d'imatges, visió per computador i aprenentatge automàtic, una tècnica d'intel·ligència artificial que consisteix en el disseny de sistemes computacionals capaços d'aprendre a partir de dades i posteriorment fer prediccions sobre noves dades que no han vist anteriorment. De fet, aquests investigadors ja han fet servir aquest tipus de tecnologies en altres aplicacions, com ara en la identificació de zones segures per a vianants en entorns urbans.

En aquest cas, la idea és entrenar un algoritme perquè sigui capaç de reconèixer quines teulades tenen amiant observant imatges aèries i de satèl·lit de Catalunya. "L'amiant es va utilitzar per fabricar dipòsits, túnels, galeries, canonades i moltes altres tipologies de construccions, però l'estimació és que la majoria se situa en cobertes", explica Javier Borge.

Per dur a terme aquesta iniciativa, els investigadors parteixen d'una base de dades d'imatges de teulades, amb amiant i sense, de zones de l'àrea metropolitana de Barcelona que han estat recopilades i verificades per l'empresa DetectA. "El primer pas d'un projecte com aquest és tenir una veritat indiscutible, és a dir, fotos verificades de cobertes per poder entrenar l'algoritme i que sàpiga quines característiques ha de buscar a les noves imatges sense classificar. Com més l'entrenes, més bé funciona", detalla l'investigador de l'IN3.

Amb aquestes dades verificades, i mitjançant diferents tècniques de visió per computador —una disciplina que intenta extreure la informació continguda en una imatge—, l'algoritme va aprenent i afinant la classificació de les fotos de cobertes i sostres de diferents edificacions. En aquest procés, l'equip investigador també aplicarà models computacionals avançats d'aprenentatge profund, anomenades xarxes neuronals profundes, que, en paraules d'Àgata Lapedriza, són "uns models basats en capes, amb milions de paràmetres, que fan ús de les millores recents en la capacitat de càlcul computacional per aprendre, a partir de grans conjunts de dades, a automatitzar tasques".

Superar els reptes tecnològics

Aquestes tecnologies d'última generació fan possible superar alguns dels reptes d'aquest projecte i del mateix camp de la visió per computació per aconseguir resultats robustos. "L'amiant es troba a tota mena d'edificacions. Per tant, l'algoritme necessita moltes quantitats de dades per arribar a comprendre tots els entorns i contextos, des dels edificis d'una gran ciutat com Barcelona, passant per les construccions típiques d'un poble de la costa o dels Pirineus, fins a les fàbriques d'un entorn industrial o les granges del medi rural", destaca Javier Borge.

Entre els reptes intrínsecs dels projectes de visió per computador, la investigadora de l'AIWELL destaca les dificultats d'identificar imatges d'un mateix lloc fetes amb condicions diferents. "Per a la visió humana, és molt fàcil entendre que dues imatges són d'un mateix lloc, encara que la llum sigui diferent o que una s'hagi fet sota la pluja i l'altra en un dia assolellat. En canvi, per a una màquina, és molt difícil identificar que dues imatges corresponen a un mateix lloc si hi ha canvis d'il·luminació o canvis en les condicions climàtiques. Per això, cal fer molts experiments, amb moltes dades, per aconseguir generalitzar els resultats", argumenta.

L'objectiu dels investigadors és definir el protocol de treball i testejar aquest model amb "imatges de municipis que l'algoritme no ha vist mai per veure quin és el percentatge d'encert i aconseguir tenir una prova de concepte de la tecnologia a finals de l'estiu", avança la investigadora.

Imatges públiques i gratuïtes

Les imatges que farà servir el projecte per entrenar l'algoritme provindran de la base de dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, un repositori que és públic i gratuït per a qualsevol usuari. Aquest és un dels avantatges respecte d'altres projectes similars, ja que abarateix la tecnologia i afavoreix l'abast i l'escalabilitat del projecte. "Hi ha iniciatives similars a la nostra que depenen d'imatges més sofisticades, com ara les fetes amb càmeres multiespectrals, que reflecteixen propietats del terreny. És un tipus d'imatge car d'obtenir, per la qual cosa l'extensió geogràfica sol ser limitada a alguns barris de grans ciutats. Si volem resoldre un problema general com el de l'amiant a Catalunya, aquest tipus d'imatges no ens sembla una solució viable", explica Javier Borge.

"La nostra solució no necessita vols dedicats per aconseguir imatges específiques i ens permet construir el mapa de teulades de fibrociment del país sense dedicar-hi recursos nous", conclou César Sánchez.

Aquest projecte afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar; 9, indústria, innovació i infraestructures, i 11, ciutats i comunitats sostenibles.

UOC R&I

