La productivitat i la innovació a Espanya

La recerca de l'i2TIC de la UOC estima la productivitat total de factors per a més de 5.800 empreses industrials d'Espanya i, a partir d'aquesta dada, analitza les diferències entre les que tenen més eficiència i el paper que exerceix la digitalització a l'hora de determinar aquestes diferències. La conclusió principal és que la divergència entre les grans companyies dominants (el 10 % amb més productivitat total de factors) i la resta no ha fet sinó incrementar-se en els últims anys.

"La competència monopolística es va generalitzar fa més d'un segle i hem après a conviure amb grans empreses que competeixen en diversos segments de mercat. El problema és que, amb la digitalització, aquestes grans empreses han après noves estratègies d'innovació per augmentar el seu poder de mercat i, com a resultat de la feblesa institucional o de la novetat de les seves propostes de valor, els ho hem permès", explica Joan Torrent.

Per a l'investigador, aquesta situació dibuixa els límits de la societat de mercat digital i assenyala la necessitat de reorganitzar-la per no posar en risc els beneficis que fins ara ha generat el sistema. "La nostra capacitat per continuar augmentant el benestar i, a més, fer-ho més igualitàriament entre nosaltres i amb el medi ambient és precisament el que està en joc", afegeix Torrent.

Entre les accions i polítiques que es podrien implementar per reduir la divergència productiva i la limitació de la competència i la innovació per part de les empreses que dominen el mercat, destaca el suport a l'emprenedoria i a les pimes perquè incorporin la tecnologia digital i la innovació molt més del que s'ha fet fins al moment. La situació a Espanya és especialment delicada. D'entre tots els països europeus, la inversió en R+D a Espanya només supera la de Turquia.

"És un autèntic desastre nacional i gairebé no en parla ningú. Si no tenim en compte el problema de la divergència en productivitat i el dinamisme de les noves i petites empreses, aviat no hi haurà cap recurs per repartir. Crec que hem entrat en un període de confusió molt perillosa entre riquesa i renda, que ens estem confonent entre el valor productiu i l'improductiu, que estem llançant missatges molt equivocats sobre les maldats de l'afany de lucre, que estem desprestigiant l'empresa. Tot això és un gran error a llarg termini", subratlla Joan Torrent.

A més de la dinamització de l'emprenedoria i la inversió tecnològica a les pimes, l'investigador conclou que cal aconseguir acords internacionals per revitalitzar les polítiques de competència i no permetre que les grans empreses extreguin rendes com a resultat del seu poder de mercat i continuïn incrementant la bretxa.

Aquesta recerca afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 8, treball decent i creixement econòmic.

Article de referència

Torrent-Sellens, J.; Díaz-Chao, A.; Miró-Pérez, A. P.; Sainz, J..Towards the Tyrell corporation? Digitisation, firm-size and productivity divergence in Spain. Journal of Innovation & Knowledge, 7 (2). 2022. DOI: 10.1016/j.jik.2022.100185

