Així afecta homes i dones

Segons l'estudi Core Clinical Features of Body Dysmorphic Disorder de la Universitat d'Oxford, les àrees que més preocupen les dones afectades pel TDC solen ser nas, cuixes, malucs i pell; en els homes, cabells (alopècia), músculs i genitals. Així mateix, les asimetries presentades en ulls i fosses nasals es converteixen en una obsessió per aquests pacients, que solen estar infradiagnosticats i acaben passant per quiròfan quan el que necessiten és teràpia psicològica. "Aquest és el risc: que l'operació s'entén com un mitjà per la resolució del problema quan el problema és psicològic", indica Cabero.

Els resultats de l'operació solen augmentar la frustració en lloc d'eliminar-la. Els qui pateixen de TDC solen presentar aquests símptomes:

Conductes de camuflatge que alteren el seu dia a dia, amb maquillatge o adoptant angles o postures que els afavoreixen.

que alteren el seu dia a dia, amb maquillatge o adoptant angles o postures que els afavoreixen. Comparació amb un mateix i amb els altres.

amb un mateix i amb els altres. Verificació (es miren compulsivament al mirall).

(es miren compulsivament al mirall). Cura i higiene excessives.

i higiene excessives. Pessigar-se la pell.

la pell. Inseguretat .

. Baixa autoestima .

. Conductes evitatives (cancel·lar cites, per exemple, per no ser jutjats).

Buscar referències irreals

Segons els experts, el TDC pot agreujar-se entre els qui el pateixen o pot afectar de manera especial els adolescents a causa d'aquesta exposició contínua a les xarxes socials, la qual cosa entraria en el concepte d'aquesta dismòrfia de l'autofoto. Aquesta cerca de la perfecció comparant-se amb rostres i cossos que no són reals és crítica en l'adolescència. "En aquesta etapa és bàsica la comparació amb els altres. Busques grups d'iguals, busques el teu lloc. Els referents externs són molt importants. Si en aquesta cerca tens referents que no són reals, estem perduts: et compares amb una cosa que no existeix i el teu nivell d'exigència és increïble", indica Montserrat Lacalle Sisteré, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. I aquest és un dels grans problemes: la nova publicitat s'esmuny camuflada mitjançant els influenciadors a les xarxes socials. Són personatges que publiquen fotos retocadíssimes i darrere les quals, sovint, hi ha professionals que els vesteixen, pentinen i maquillen.

Lacalle considera que el TDC pot afectar més gent o agreujar els casos ja existents: "Ens mostren com un ideal una cosa que no és perfecta i que no és la realitat. No m'estic comparant amb la model de cos perfecte, sinó amb un muntatge de Photoshop".

La dismòrfia de l'autofoto fa que els investigadors canviïn el seu focus: han interioritzat l'ideal de primesa i la insatisfacció corporal "que ens afecta tots, però que comença a ser TDC des del moment en el qual modifica les teves conductes", explica Lacalle. Aquest consum actiu (interacció en xarxes) enfront del passiu de l'era analògica també afecta de manera diferent els usuaris de xarxes. Aquesta proximitat amb els famosos els fa més assolibles, ja que ens comuniquem en un mateix pla, d'igual a igual. Respecte a Instagram, és ben coneguda la polèmica que va envoltar Mark Zuckerberg quan The Wall Street Journal va publicar al setembre de 2021 documents interns que havien alertat el magnat de la toxicitat d'aquesta xarxa social per a les adolescents. Fins i tot sabent que Instagram (una xarxa basada en el judici de l'aspecte físic dels altres) empitjorava la relació amb el seu cos d'un terç d'aquesta població o que n'elevava els nivells d'ansietat i depressió, Zuckerberg va decidir mantenir-los ocults.