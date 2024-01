Solucions per la indústria electrònica i de semiconductors

Els impulsors de TheKer es van conèixer durant els estudis universitaris i junts van participar en algunes de les competicions de robots més prestigioses del món i les van guanyar. Fruit d'aquest contacte amb el sector, van detectar les oportunitats que oferia el camp de la soldadura. "Vam veure que dins del sector industrial encara hi havia molt per fer, sobretot en l'àmbit de l'electrònica i els semiconductors, i vam decidir crear TheKer per solucionar aquests problemes", recalca Gómez.

En concret, aquest robot de soldadura microelectrònica de components THT (through-hole technology), a través de la placa, permet la introducció de qualsevol mena de placa gràcies a la implementació d'intel·ligència artificial per aconseguir una soldadura més eficaç, optimitzada i automatitzada. Actualment no hi ha una solució eficient per aquesta fase del procés de fabricació. És més, moltes vegades aquest procés encara es fa a mà, la qual cosa alenteix la producció.

Segons les estimacions de TheKer, gràcies a l'ús d'aquest robot de soldadura microelectrònica es redueixen els costos en un 25 %, el procés és vint vegades més precís en la soldadura i fins a cent vegades més ràpid en el temps d'establiment. Tot això, amb un consum mínim d'energia de 0,8 kW, fins a un 96,3 % més eficient que altres dispositius similars, que poden arribar a necessitar fins a 30 kW per funcionar.

"Les TIC ens permeten executar la soldadura i fer alhora tant el control de qualitat com la gestió de les dades emmagatzemades, amb dades massives, perquè l'estat de cada soldadura es pugui monitorar i optimitzar en tot moment. Amb això, podem introduir qualsevol mena de placa, ja que serà detectada de manera automàtica. Es poden executar les soldadures d'una manera més eficaç i es pot comprovar en temps real si la soldadura és correcta", ressalta Gómez.

Sobre la millora de les soldadures per reduir els residus, l'estudiant de la UOC apunta que "és imprescindible que la indústria busqui maneres de no contaminar. El món genera residus electrònics equivalents a tirar mil ordinadors cada segon, això és demencial. I gràcies a la tecnologia que hem desenvolupat es redueix l'ús de matèries primeres i s'impulsa l'economia circular".