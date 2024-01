La Càtedra Barcelona UOC d'Economia Digital ( Càtedra_Oberta ), en el marc del programa MatchImpulsa , activa digitESSt i digiDieta , unes eines d'autodiagnosi i de recursos, respectivament, per a la digitalització d'organitzacions de l'economia social i solidària (ESS). La càtedra, impulsada per la Universitat Oberta de Catalunya , l' Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa , té com a objectiu que les entitats i les empreses d'aquest àmbit econòmic entrin de ple en l'economia digital en un moment de canvi de model de negoci i de consum que s'ha accelerat arran de la pandèmia.

Les eines, desenvolupades pel grup de recerca Dimmons , de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, estan dissenyades a partir de la recerca-acció efectuada per aquest grup per a una digitalització amb impacte social i econòmic positiu per al conjunt de la societat. El digitESSt és un test en línia que permet a les organitzacions tenir una diagnosi del seu estat de digitalització. S'adreça a empreses i professionals de la ciutat de Barcelona que s'enfronten al repte de digitalitzar-se, consta de nou blocs breus de preguntes sobre l'organització i comporta un temps estimat de dedicació d'uns vint minuts.

La realització del digitESSt permet formar part de la incubadora Hubbik de la UOC. A més, Barcelona Activa, des del Servei d'Acompanyament a l'ESS (SAESS), ofereix acompanyament al procés de digitalització (activació de la digidieta) a qui ho sol·liciti.

A partir dels resultats del test, la digiDieta ofereix formació en línia complementària i gratuïta per millorar l'estat de digitalització de les organitzacions. El programa formatiu, de lliure accés, consta de vuit mòduls: tecnologia, organització, feminisme, enxarxament, alimentació sostenible, finançament, sostenibilitat, i màrqueting i comunicació. En cadascun s'hi troben diverses lliçons, amb recursos associats i amb la possibilitat de fer un petit test d'assoliment dels continguts. En fer cadascun dels recorreguts proposats s'obtindrà un certificat d'acompliment. A banda, es podran trobar recursos addicionals externs per poder ampliar habilitats i coneixements en els diferents mòduls recomanats.

La campanya anual per a la realització del digitESSt i la difusió de la digiDieta acabarà el 30 de novembre del 2022.

Les dades agregades anonimitzades que s'obtinguin amb aquestes dues eines facilitaran una diagnosi col·lectiva sobre l'estat de la digitalització de l'ESS a Barcelona, que es publicarà en obert durant la primavera del 2023 per impulsar el coneixement comú. Aquest exercici permetrà contribuir a la consolidació i l'enfortiment de l'àmbit de l'ESS mitjançant polítiques públiques.

Aquestes dues eines s’emmarquen en l’Estratègia d’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 (Estratègia #ESSBCN2030) per tal de respondre al repte transversal de digitalitzar l’ESS i d’acord amb els objectius del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2021-2023, ambdós documents promoguts per l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, són el resultat del treball realitzat conjuntament entre l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i la UOC en el marc del conveni per tal d'impulsar la digitalització en l'àmbit de l'ESS.