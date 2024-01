Educació amb intel·ligència artificial

"L'aplicació de la IA en educació és un tema candent actualment", diu l'investigador principal del projecte, David Bañeres. "Igual que en altres camps com la logística, els transports o la banca, la IA promet revolucionar l'educació que coneixem actualment i donar suport als professors per oferir un ensenyament més personalitzat als estudiants."

Segons explica aquest investigador del grup Systems, Software and Models Research Lab (SOM Research Lab), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), i professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, "la IA en l'educació ens permetrà conèixer més bé els estudiants que tenim a les aules, saber els coneixements que han adquirit en tot moment i anticipar-nos als problemes que puguin tenir en un curs".

El sistema que el grup de la UOC desenvoluparà per a l'EPO farà servir la IA per analitzar les dades i crear models de predicció, però també eines de processament de llenguatge natural per crear el xatbot i l'anàlisi del text escrit per a l'alumne.

El seu objectiu és que, a més de detectar el risc dels estudiants, es puguin fer intervencions combinant recomanacions amb els materials dels cursos i es pugui oferir un xatbot, de manera que l'alumne rebi les recomanacions d'una manera més personal i pròxima.