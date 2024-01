Quin és el futur de les universitats obertes?

En un moment en què les aliances universitàries europees avaluen models de col·laboració aplicables per a totes les institucions d'ensenyament superior, el document també aborda alguns elements específics de les missions universitàries. Murphy ha explicat que tot nou model d'ensenyament ha de passar per tractar els alumnes de manera diferent: "han de ser socis en la cocreació del coneixement, amb el suport d'iguals i per mitjà de l'aprenentatge basat problemes i l'aprenentatge basat en tasques. El focus de l'ensenyament superior els anys vinents ha de ser en com s'ha d'interpretar i com s'han d'aplicar els nous coneixements, no l'adquisició indiscriminada de fets". A més, "hi haurà campus bimodals que oferiran aprenentatge tradicional, però combinat amb l'aprenentatge en línia", ha explicat, "perquè és l'única manera d'oferir un ensenyament permanent eficaçment i eficientment".

En aquest sentit, Murphy ha apuntat que la digitalització serà, per descomptat, "el principal facilitador de l'aprenentatge bimodal i al llarg de la vida". A més, "les universitats continuaran sent crítiques per a la innovació", i es posarà "un èmfasi especial en una cultura de recerca més saludable i sostenible en marcs ètics més forts". I, en la línia del que proposa la UOC, ha afegit que "el canvi més dràstic en la recerca serà l'adopció de la ciència oberta i l'accés obert".

Per acabar, ha assenyalat que "la funció cultural" té una importància extrema. "En la majoria de països, les universitats són dipòsits dels béns culturals de les nostres societats, que homenatgen peces històriques úniques de les nostres cultures. El nostre personal acadèmic interpreta aquestes peces, el seu simbolisme i el que representen", ha apuntat, i ha conclòs que "la preservació cultural continuarà sent una funció inestimable de les universitats en el futur".