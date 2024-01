Millorar la formació i fomentar la igualtat

Igualment, els autors assenyalen que una part molt important dels joves es consideren natius digitals, una definició que no implica tenir habilitats digitals. És més, més del 30 % presenta diverses disfuncions tant competencials tècniques com informacionals en aspectes com ara la configuració de serveis digitals i eines per augmentar la privacitat i l'anonimat en línia o en l'ús de plataformes de gestió de continguts en entorns multimèdia.

"En l'ecosistema digital actual, sense una feina conjunta entre educadors i joves, les úniques competències adquirides seran les imprescindibles per consumir i produir a les plataformes digitals. Per tant, hi ha la necessitat d'obrir espais educatius en què els puguem acompanyar per fomentar aquesta crítica de l'entorn digital i desmitificar la idea que són natius digitals i que aprendran el que faci falta per si mateixos", adverteix l'investigador de la UOC.

En aquest sentit, la proposta d'aquesta educació digital ha d'incorporar necessàriament una mirada crítica perquè no s'orienti únicament a la formació d'empleats que s'ajustin a les necessitats del mercat laboral, sinó també a la creació d'una ciutadania activa, participativa i amb capacitat crítica.

A més, amb l'objectiu d'aconseguir més equitat en les competències del jovent, els experts assenyalen que cal incloure alguns aspectes de les teories feministes a l'àmbit tecnològic. "És important que una de les bases de l'educació digital siguin els feminismes que han estudiat la relació del gènere amb la tecnologia, incloent-hi les diverses perspectives i propostes interseccionals que contribueixen a crear una consciència crítica de l'entorn digital", incideix l'expert.

Així, aquesta perspectiva de gènere permetrà dissenyar i elaborar propostes i estratègies educatives en competències digitals. "Aquest tipus de programes han d'anar destinats a fomentar la promoció d'una ciutadania digital activa i crítica. Amb tot, no es tracta simplement de superposar els dos camps com si fossin capes, sinó que s'han d'integrar formant un conjunt de matèries pròpiament dissenyades", conclou Fernández de Castro.

Aquest treball ha estat finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i forma part del projecte d'R+D Educació social digital: joventut, ciutadania activa i inclusió.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat; 5, igualtat de gènere, i 10, reducció de les desigualtats.

Referència

Estanyol, E., Montaña, M., Fernández de Castro, P., Aranda, D. i Mohammadi, L. (2023). Digital competence among young people in Spain: A gender divide analysis. [Competències digitals de la joventut a Espanya: una anàlisi de la bretxa de gènere]. Comunicar, 74. https://doi.org/10.3916/c74-2023-09.

