Aportar eines i metodologies a les universitats que promoguin el compromís amb la comunitat i el territori. Aquest va ser el punt de partida del projecte europeu CIRCLET , amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que ha conclòs després de tres anys potenciant accions de compromís del món acadèmic amb la societat. En el marc de la iniciativa, s'ha desenvolupat una guia per al professorat perquè pugui implementar el compromís comunitari al currículum de l'estudiantat, s'ha impulsat un postgrau internacional en línia perquè els docents reimaginin els seus programes educatius i hi incorporin el compromís comunitari, i també s'ha creat una guia per donar suport a la generació dels anomenats cercles d'aprenentatge .

L'any 2019 , la Comissió Europea va aprovar una proposta per treballar problemàtiques i reptes socials en recerques i formacions participatives, amb metodologies de cocreació a les universitats. Així va néixer CIRCLET, un projecte europeu coordinat per la Queen's University de Belfast i amb la participació de la UOC. L'objectiu és capacitar el professorat universitari en l'adaptació dels plans d'estudi, a fi que proporcionin oportunitats a l'estudiantat per poder dur a terme una recerca i un aprenentatge compromesos amb la comunitat.

CIRCLET ha propiciat que les universitats integrants treballessin conjuntament durant els últims tres anys per establir recomanacions, plans d'acció i eines d'aprenentatge que facilitin el compromís comunitari dins del sistema d'educació superior.

A més, el projecte europeu ha promogut espais de treball periòdicament perquè els grups de professorat universitari poguessin compartir el coneixement i els aprenentatges, i exploressin noves vies i solucions per fomentar les col·laboracions amb la comunitat local. En aquest sentit, CIRCLET ha aplegat algunes pràctiques d'èxit en un recull disponible per a la comunitat acadèmica.

Segons apunta Nadja Gmelch, directora de projectes de coneixement obert i responsable a la UOC de CIRCLET, el projecte ha permès "fer confluir i crear sinergies per obtenir resultats concrets a través dels seus cercles d'aprenentatge". Per la seva banda, Soledad Morales, professora i investigadora dels Estudis d'Economia i Empresa i una de les promotores principals del projecte a la UOC, valora positivament l'experiència i espera que el treball de cocreació del projecte permeti "involucrar nou professorat i entitats socials en un futur pròxim".