Diversitat de percepcions sobre Airbnb en el sector hoteler

Els investigadors han identificat diversos matisos en el discurs sobre Airbnb per part dels hotelers de gamma alta. En general, les grans cadenes tendeixen a veure Airbnb com un competidor inexistent que no afecta el seu model de negoci. Les cadenes hoteleres vacacionals, en canvi, posen l'accent en el fet que Airbnb pot contribuir a transformar l'oferta hotelera menys consolidada o rendible en apartaments turístics. Alhora, subratllen la competència deslleial que Airbnb comporta per als hotels i la dificultat per competir amb aquesta plataforma per aquest motiu. Finalment, els hotels urbans i les petites cadenes urbanes consideren Airbnb com un estímul per a la innovació i la millora contínua.

També hi ha punts d'acord absolut. "En tots els casos, els hotelers destaquen especialment el caràcter agressiu d'Airbnb com a component urbà, atès que dona peu a alimentar processos de gentrificació i la turistificació dels barris més populars, per la qual cosa és un element de distorsió urbana que suscita descontentament i tensions entre els membres de la comunitat local", adverteix l'investigador.

Aquesta mena de treballs —en què s'analitza la narrativa, els arguments i les percepcions dels agents implicats— són molt útils per identificar el posicionament dels actors turístics, però també les seves paradoxes. "En el cas dels hotelers de categoria alta, crida l'atenció que determinats elements del seu discurs sobre plataformes com Airbnb coincideixen amb els arguments emprats pels moviments socials que protesten davant aquesta mena de turisme. És a dir, els dos col·lectius perceben Airbnb com una activitat que origina externalitats urbanes i que, per tant, ha de ser limitada i regulada amb rigor, però ho fan amb uns objectius i una mirada estratègica diferents", afegeix el professor.

Tot i que actualment aquesta mena de plataformes estan regulades a Barcelona, diversos col·lectius veïnals i organitzacions socials afirmen que cal emprar mètodes de seguiment i cens del lloguer d'apartaments i de la seva evolució temporal, així com limitar la concentració d'apartaments de lloguer en determinades àrees, establir taxes d'ús turístic als usuaris i propietaris, o distingir entre pisos comercials i de sharing.

"Això sí, aquestes mesures no es preveuen per donar resposta a les necessitats dels hotels, sinó per reduir els impactes urbans d'Airbnb, sobretot en la lluita contra la deslocalització residencial a causa de l'augment de preu i l'escassetat d'habitatge; amb tot, el sector hoteler es pot veure indirectament beneficiat per les mesures de regulació del competidor", conclou González.

Aquest estudi forma part d'un projecte de recerca més ampli sobre els efectes de l'economia col·laborativa en turisme denominat "Economia col·laborativa i espais turístics: contribucions, transformacions i reptes", finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través del programa Reptes de la Societat.