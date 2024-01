Des de la popularització de la tecnologia, el món virtual ha anat creixent amb passos de gegant fins a convertir-se avui dia en un element normalitzat i habitual en la societat. Actualment, la vida és eminentment digital i està emmarcada per les eines disponibles tant per treballar com per accedir a l'entreteniment i a la cultura.

De fet, tecnologies com el metavers ja estan situades com el següent gran pas cap a la digitalització de la societat. Ara un nou projecte liderat per investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) analitzarà noves tecnologies immersives, com la realitat virtual, la realitat augmentada i la realitat ampliada, a través del prisma de l'art digital, per comprendre la importància i la dinàmica de l'espai que les tecnologies digitals han creat entre la virtualitat i la realitat. L'estudi es durà a terme no solament en l'àmbit creatiu, sinó també des d'un punt de vista social.

"Es tracta d'un projecte format per un equip interdisciplinari en què s'estudiaran les estratègies creatives que hi ha darrere de diversos projectes d'experimentació en un espai d'hibridació entre la realitat i la virtualitat, amb l'objectiu de produir un diàleg entre creadors consolidats i fer accessibles aquestes estratègies a creadors emergents", apunten els professors i investigadors dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC Joan Soler-Adillon, coordinador d'aquest projecte i membre del grup de recerca Disseny, Art, Tecnologia i Societat (DARTS), i Pierre Bourdin Kreitz, investigador del grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans de comunicació i Entreteniment (GAME) i membre de l'equip de treball. "És important reivindicar la recerca artística, que està basada en la pràctica, precisament com un tipus d'avenç del coneixement tan vàlid com qualsevol altre", ressalten.

Els últims anys, la hiperconnectivitat de la societat o la pandèmia han servit d'accelerador cap a aquesta barrija-barreja entre el món digital i el món real. Encara més, la hibridació guanyarà importància els pròxims anys, de manera que l'anàlisi de les oportunitats i deficiències de les noves tecnologies immersives es convertirà en un aspecte prioritari. "Ens hem d'avançar a aquest procés i treure conclusions de les aportacions de la recerca artística, actual i històrica, per avançar escenaris d'aplicació que no tinguin com a objectiu la comercialització, sinó que es basin en un punt de vista d'avenç social. Així, ens interessa retornar a les pràctiques artístiques la seva dimensió de recerca, d'exploració dels límits, la qual cosa ens sembla fonamental tant en relació amb la hibridació com en la interacció amb els usuaris", defensa Soler-Adillon.

Amb això, la recerca pretén preparar-se millor per als nous reptes. "Els escenaris futurs ens obligaran a repensar moltes de les activitats que hem dut a terme al llarg de les últimes dècades. I aquí la hibridació, el fet d'aconseguir un bon equilibri entre la presencialitat i la virtualitat en molts àmbits de la nostra vida laboral i social, serà un element clau", defensa Bourdin Kreitz.