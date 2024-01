Guia de bones pràctiques amb experiències internacionals

El primer pas del projecte consisteix en el desenvolupament d'una guia de bones pràctiques, que lidera l'equip de la UOC. "Per crear la guia hem recollit, dels diversos països participants, exemples de bones pràctiques i els criteris per considerar una pràctica com a bona. L'anàlisi d'aquesta informació, a més de la revisió de la literatura, ens ha ajudat a dotar de contingut teòric i pràctic la guia, que hem completat amb la creació d'una eina per avaluar les pràctiques d'FP", expliquen.

Per completar la guia, també s'han dissenyat set grups de discussió —que s'han portat a terme als diferents països de procedència dels socis del projecte—, formats per professors, personal d'administració o govern i estudiants de centres de formació professional. "La participació de l'estudiantat ha estat clau des de l'inici en el desenvolupament dels grups de discussió (focus groups), que han servit per recollir les opinions i experiències dels diferents actors involucrats en l'FP i que han dotat la guia de contingut contextualitzat", destaquen els investigadors, que també han agraït la col·laboració de l'estudiantat i el professorat del Centre d'Estudis Stucom i de Jesuïtes Educació durant aquest procés.

Un curs potenciat amb tecnologies innovadores

A partir dels resultats de la guia es dissenyarà el curs Deal with Digital Work-Based Learning en el marc d'una innovadora plataforma cross-media, que vol anar més enllà dels estàndards actuals utilitzant tecnologies com la realitat virtual. "El projecte s'adreça a formadors i d'altres persones que hi puguin estar interessades, com ara empresaris o personal de gestió i administració", detallen els investigadors.

Sobre el contingut del curs, tot i que encara és en una fase molt incipient, els investigadors avancen que estarà enfocat a "potenciar l'ús de simuladors, la realitat augmentada i el desenvolupament de les anomenades future skills".

Transferència als joves que no treballen ni estudien

D'altra banda, tot i que el curs no està adreçat als estudiants, un altre dels resultats previstos és l'elaboració d'un paquet d'eines per implementar el curs D-WBL per a la formació dels estudiants d'FP, amb l'objectiu de garantir la transferibilitat i la sostenibilitat del projecte. Aquesta eina tindrà el format d'un curs acreditat en línia i també estarà adreçada a joves que es troben en una situació de no treball ni estudi (NEET, segons l'acrònim en anglès). "La proposta, doncs, és donar també una certificació d'assoliment personalitzada, de tal manera que ajudi aquest col·lectiu NEET a descobrir una nova manera d'aprendre i una oportunitat d'accedir al món laboral", conclouen els investigadors.

