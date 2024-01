L'eLearning Innovation Center (eLinC)

L'eLinC és el centre d'innovació educativa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que fa la funció de radar i far de les tendències i la singularitat educativa, amb un focus d'interès especial en la innovació en l'ensenyament. Amb l'objectiu de compartir aquest coneixement i reflexionar amb altres institucions educatives singulars d'arreu del món, neix el nou pòdcast de l'eLinC, Días singulares en universidades singulares, per parlar del present i el futur de l'educació i compartir experiències innovadores per transformar l'educació.