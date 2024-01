S'obre la primera convocatòria de beques de recerca de la Càtedra Pau Casals

Sobre la Càtedra Pau Casals

La Càtedra Pau Casals de Música i Defensa de la Pau i dels Drets Humans és un projecte en conveni entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació Pau Casals, amb l'objectiu de promoure la recerca, el coneixement, la difusió i el debat contemporanis sobre la dimensió musical i humanística de Pau Casals i el seu extraordinari llegat, així com els valors que va defensar al llarg de la seva vida. Es tracta d'una càtedra per fomentar el compromís de la cultura i la música amb els grans problemes de la societat actual, per agrupar persones, personal investigador i artistes. És un espai de reflexió i investigació sobre el rol de la música en el diàleg intercultural i les institucions que defensen els drets humans i el multilateralisme per a un món millor.