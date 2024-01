Barcelona acollirà, per primera vegada, del 16 al 18 de març del 2023 a la Nau Bostik, el Congrés d'Economia Feminista. L'esdeveniment, que arriba a la seva 8a. edició, està organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i el grup de recerca DIMMONS, de la UOC, en el marc de la Càtedra Barcelona UOC en Economia Digital (Càtedra_Oberta), i tindrà com a objectiu enfortir el vincle entre el món acadèmic i l'entramat socioeconòmic de la ciutat. La trobada internacional és un referent en els estudis d'economia feminista a l'Estat espanyol i a Llatinoamèrica.

En aquesta edició, el congrés se centrarà en la dimensió digital de l'economia feminista, prestant especial atenció a les lectures que es fan des de la teoria feminista de la tecnologia, l'economia digital i la digitalització de la vida. Per tant, s'hi tractaran set eixos temàtics: tecnologies i economies digitals, macro (crisis, ecofeminismes, salut global i treball), micro (alternatives i transicions organitzatives), violències, cures, polítiques públiques, i epistemologies i metodologies feministes.

L'economia feminista sempre ha pretès ser, més enllà d'un corrent de pensament econòmic, un marc transformador. Per aquest motiu, el congrés acollirà una diversitat de formats i propostes per fomentar l'intercanvi acadèmic i la confluència d'agents socials i econòmics, i també serà un espai d'experimentació digital amb una datató centrada en les violències masclistes.

Per fomentar el debat i compartir experiències sobre la matèria, la trobada comptarà amb la presència de noms destacats en l'àmbit de l'economia feminista, com Flora Partenio, activista feminista argentina i integrant de la Red de feministas del Sur Global DAWN; Sasha Costanza-Chock, que investiga i dissenya sobre moviments socials a les xarxes i justícia en els processos de disseny; Yayo Herrero, antropòloga, professora i activista ecofeminista; Alex Hache, ciberfeminista i membre de Donestech, o Catherine D'Ignazio, professora del MIT, directora del Data + Feminism Lab i una de les veus de referència internacional en l'activisme feminista de dades.

Totes les persones que vulguin participar o assistir a les sessions o activitats programades dins el VIII Congrés d'Economia Feminista, sigui en format presencial o virtual, s'hi hauran d'inscriure prèviament aquí. Les inscripcions finalitzen el dia 1 de març.

L'economia feminista és una branca de l'economia que ha fet contribucions de pes en l'anàlisi, des de la teoria feminista, del model econòmic i la globalització. S'ha qüestionat la figura de l'homo economicus, el sistema i la distribució del treball de cures, promovent la sostenibilitat mediambiental i la transversalitat de gènere a les institucions públiques i les polítiques econòmiques, entre d'altres.