Àngels Fitó, ratificada pel Govern com a nova rectora de la UOC

De candidatura a oficialització del càrrec

El procés de selecció va començar el desembre del 2021, quan el Patronat va designar una comissió de cerca constituïda per quatre patrons. Aquesta comissió va definir el perfil que havia de complir el candidat o candidata i va nomenar un comitè de selecció format per tres persones expertes de reconegut prestigi internacional que es va ocupar de seleccionar les candidatures finalistes entre les persones que hi van concórrer.

El Patronat, després d'avaluar la terna d'aspirants presentada per la comissió de cerca, va optar per proposar Àngels Fitó com a màxima autoritat acadèmica de la Universitat per als set anys vinents, tal com estableixen els Estatuts de la Universitat.

Escoltada pel Consell Assessor de la FUOC i pel Consell d'Universitat, aquests òrgans van remetre informes favorables al Patronat, que va elevar el nomenament de la doctora Àngels Fitó al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè el ratifiqués, cosa que s'ha produït avui per acord del Govern.

La doctora Àngels Fitó es converteix, així, en el quart rector de la UOC, després de Gabriel Ferraté (1995-2005), Imma Tubella (2005-2012) i Josep A. Planell (2013-2023).