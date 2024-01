Un informe de la UOC per a l'Associació Drets Sexuals i Reproductius ha explorat quin és el grau d'interconnexió entre la justícia climàtica i la justícia sexual i reproductiva en organitzacions i moviments socials de Catalunya. Sota el títol Amplificant la interconnexió entre la justícia climàtica i la justícia sexual i reproductiva, s'han identificat les vinculacions entre els dos àmbits per contribuir a la reflexió entre els moviments feministes i de justícia climàtica a Catalunya. Maria Heras i Hug March, investigadors del grup de recerca Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), van presentar l'informe al Parlament de Catalunya el passat 24 de febrer.

El treball amb diferents organitzacions socials i entitats de l'Administració, a través d'entrevistes i debats, ha permès recollir informació per veure de quina forma els moviments de justícia climàtica incorporen perspectives de gènere i de feminisme interseccional i com el moviment feminista tracta la qüestió climàtica. Amb això, indiquen els autors de l'informe, "es pretén contribuir a generar reflexions, evidència i aliances que ens ajudin a construir alternatives i discurs polític i que facilitin la definició i implementació d'accions d'incidència política i social i de sensibilització".

L'informe s'emmarca en el paradigma de la interseccionalitat, és a dir, aquell que considera que "en l'experiència individual d'una persona convergeixen múltiples categories socials (com la raça/ètnia, el gènere, l'orientació sexual o la classe social), que són reflex de diferents sistemes de privilegi i opressió socioestructural a un nivell macro".

L'informe defensa que la lluita climàtica s'entén cada cop més com una lluita transversal que s’ha d'expandir més enllà del que s'ha considerat tradicionalment com a "ambiental" (energia, mobilitat, etcètera) per "aglutinar altres lluites socials, com la feminista o l'antiracista, i coordinar-s'hi". Els autors de l'estudi han trobat que, a la pràctica, molts dels col·lectius que han participat en el projecte treballen de forma directa sobre eixos d'intersecció com el gènere, el nivell socioeconòmic, l'edat, l'orientació sexual, l'origen i l'estatus legal. Tot i això, l'informe assenyala que "el gran deute pendent" de totes les organitzacions i col·lectius és "integrar aquesta interseccionalitat en la seva organització, en la composició del seu col·lectiu".