La UOC llança Sharing Learning: coneixement i experiències en transformació digital educativa

Transformació digital en l'educació superior, ecosistemes digitals, ús de la tecnologia en l'aprenentatge i e-learning, entre altres, són termes que han cobrat gran importància els últims anys. Les institucions educatives i els governs s'han vist en la necessitat de canviar o adaptar els seus models d'aprenentatge per promoure models pedagògics més flexibles sense perdre la qualitat educativa dels processos de formació.

Per això, la UOC, primera universitat nativa digital del món, llança el projecte Sharing Learning, mitjançant el qual vol socialitzar el coneixement i l'experiència adquirits en els seus gairebé trenta anys d'existència i proposar respostes, d'abast estratègic i operatiu, a les institucions que es trobin amb les incògnites o les qüestions que solen aflorar en un procés de canvi, millora o reflexió sobre la modalitat digital o l'ús de la tecnologia en l'educació superior.

Per a Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació, és imprescindible que les institucions d'educació superior reflexionin sobre els seus models educatius i organitzatius, posant el focus en la integració de la tecnologia en tots els seus processos, per poder tenir un impacte positiu en la societat i reduir les bretxes digitals sense deixar ningú enrere. "Els reptes del futur de l'educació superior són sens dubte compartits i, per tant, s'han de treballar en xarxa, tenint en compte l'experiència i les habilitats de cada actor per aconseguir un impacte més gran i uns resultats més bons", afirma.