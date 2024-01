S'abarateix el preu de les segones i successives titulacions a partir del curs 2023-2024

Quant costarà la matrícula a la UOC?

En el cas dels graus i màsters universitaris, l'estudiant decideix el nombre d'assignatures en les quals es vol matricular, i el preu depèn d'això. Per saber el cost estimat de la matrícula d'una titulació en funció dels crèdits, es pot utilitzar la calculadora del preu de matrícula .

Beques, descomptes i ajuts

La UOC té la voluntat de facilitar l'accés a la universitat al màxim nombre de persones; per això, disposa de descomptes per matrícula anticipada, pagament fraccionat en quotes i descomptes per a estudiants amb discapacitat, per a famílies nombroses, per matrícula d'honor o, com s'esmenta més amunt, per a persones residents en zones rurals.

A més, per al pròxim curs, el decret preveu una línia d'ajuts per a les víctimes de violència masclista que la pateixen també fora de l'àmbit de la parella, a través d'una convocatòria específica de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) finançada amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes.

També hi ha descomptes per a membres de la comunitat UOC, UOC Alumni i esportistes de competició.