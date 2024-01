Els ciutadans de l'Estat espanyol estan cridats a votar de nou en les eleccions generals d'aquest 23 de juliol. Tots aquells que no hagin acabat de decidir el seu vot tenen al seu abast Decidir23J, una eina dissenyada per investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que ajuda l'usuari a saber quin és el partit polític que li és més proper.

Aquest recomanador de vot (voting advice application, VAA, en anglès) ja es va fer servir, en una versió adaptada, a les darreres eleccions municipals a Barcelona, el 28 de maig, amb el nom DecidirBCN. És un recurs en línia que, a partir d'un qüestionari de 25 preguntes, relaciona els partits polítics i les preferències dels votants.

L'aplicació, sense cap ànim de lucre i desvinculada de qualsevol partit o organització política, no recull cap informació personal, i les dades que s'hi introdueixen són totalment anònimes. Ha estat dissenyada per Toni Rodon, professor lector del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF; Marc Guinjoan, professor agregat dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, i Nikandros Ioannidis, estudiant del programa de doctorat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF.

Per a Toni Rodon, "amb Decidir23J, una eina per tal que la gent pugui acabar de decidir el seu vot, tornem a replicar l'experiència del simulador per a les eleccions municipals de Barcelona, però adaptat a tot l'Estat espanyol i a les eleccions generals. D'altra banda, des del punt de vista acadèmic, ens servirà per fer recerques diverses sobre com diferents temes afecten el vot i la manera com diu que votarà la gent".

Per la seva banda, Marc Guinjoan explica que el funcionament de Decidir23J serà "el mateix" que es va aplicar amb DecidirBCN. "Es tracta de 25 preguntes que prèviament hem codificat posicionant-hi cadascun dels partits. En funció d'on hem ubicat el partit i d'on s'ubiqui l'usuari en cada pregunta, el recomanador mostrarà la proximitat entre partit i usuari", apunta. Les preguntes engloben qüestions socials i territorials en un eix bidimensional.

L'aplicació inclou subrecomanadors per a diferents territoris de l'Estat espanyol (Catalunya, País Basc, Galícia i les illes Canàries); les persones que contestin des d'aquestes zones veuran reflectit, respectivament, el seu propi sistema de partits i tindran disponible l'eina en els diferents idiomes d'Espanya.