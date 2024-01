Ets dona i fa anys que practiques esport. Inesperadament, et lesiones. Per què? O ets dona, has decidit fer exercici físic de manera regular i tens por de fer-te mal. Com ho pots prevenir? Encara que les persones de sexe femení tenen característiques hormonals i anatòmiques que poden afavorir una tendència a determinades lesions, les claus per evitar danys derivats de l'exercici en els lligaments, músculs o ossos no entenen de sexes. Així ho asseguren dos experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

"Les lesions són multicausals", afirma Cristina Rotllan Serra , professora col·laboradora del màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport de la UOC i experta en fisiologia de la dona, esports i lesions. "Al meu entendre, no són qüestió de sexe", avança, per la seva banda, Raúl Ortega Rodríguez , professor col·laborador del mateix màster i expert en entrenament i rendiment esportiu.

Per a tots dos, la clau és mantenir el cos fort i nodrir-lo adequadament. A més, és positiu conèixer com funciona el nostre cicle menstrual, estar atentes als canvis de la menopausa i ser conscients que l'estructura del nostre maluc pot afavorir determinades lesions en esports de més impacte. Però aquests factors associats al sexe no són determinants.