Dos estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) del màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística han desenvolupat una aplicació mòbil capaç de detectar en qüestió de segons si una persona pateix glaucoma, retinopatia diabètica o cataractes, tres de les causes més freqüents de pèrdua de visió i ceguesa al món.

A partir d'una selfie, una intel·ligència artificial analitza la imatge i emet un diagnòstic que, en cas de ser positiu, canalitza la persona cap a l'especialista més adequat.

El projecte, anomenat begIA, està pensat sobretot per utilitzar-se en qualsevol part del món on no hi hagi un accés fàcil a la sanitat, i ha estat el projecte guanyador del Premi Ramon Molinas Foundation a l'Impacte Social de l'edició 2023 de l'SpinUOC, un programa d'emprenedoria i transferència de coneixement de la Universitat, impulsat per la plataforma Hubbik.



Presentació de begIA a l'SpinUOC 2023

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), uns 2.200 milions de persones al planeta pateixen algun tipus de deficiència visual o ceguesa. La meitat d'aquests casos es podria haver evitat amb un diagnòstic precoç. D'aquí neix el projecte begIA (begia vol dir 'ull' en basc).

"La idea de begIA sorgeix d'una experiència personal. Un familiar que patia diabetis de tipus 2 va començar a perdre molta visió, fins al punt que va haver de deixar de conduir i era incapaç de llegir", expliquen Igor García i Francisca Villanueva. "Va desenvolupar retinopatia diabètica, una malaltia ocular que causa pèrdua de visió, la incidència de la qual es pot reduir mitjançant un diagnòstic precoç", afegeixen.

El diagnòstic precoç de malalties oculars requereix un examen del fons de l'ull, que implica que ha d'haver-hi un especialista en oftalmologia que disposi dels instruments òptics necessaris. En països desenvolupats i en àrees urbanes, accedir a aquest servei no és un problema. No obstant això, les persones que viuen en zones rurals allunyades d'aquesta mena d'especialistes o en regions en vies de desenvolupament no tenen un accés fàcil a aquesta mena de proves.