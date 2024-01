L'ajuda que pot oferir la família per mantenir la independència de la gent gran és essencial per poder assumir els costos econòmics i de recursos humans en un país cada vegada més envellit. En aquest moment Espanya té un percentatge de població de més de 65 anys del 21 % i, segons les estimacions de l'INE, arribarà al 30 % l'any 2030. D'altra banda, les persones de més de 80 anys s'han duplicat en els últims deu anys.

Segons l'Organització Mundial de la Salut, la majoria de les persones prefereixen envellir a casa seva, envoltades de les seves pertinences i éssers estimats, una opció que afavoreix la seva salut, ja que quedar-se a la comunitat facilita les xarxes socials i mantenir els vincles. Malgrat tot, la gent gran s'enfronta a reptes per a la vida independent.

Les dades d'un estudi científic publicat a la revista verificada per experts Revista Española de Geriatría y Gerontología mostren que a Espanya una de cada tres persones de més de 65 anys pateix, com a mínim, una caiguda l'any, i aquesta xifra pot arribar al 50 % en el cas dels de més de 80 anys. Capacitar la gent gran amb sistemes d'alerta i detecció de caigudes és, per tant, essencial per generar confiança en les persones que vulguin viure soles.

En aquest context, un rellotge intel·ligent que permet a les persones grans viure de manera independent a casa seva, impulsat per un alumni de la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ), s'ha considerat la iniciativa digital més innovadora en l'àmbit sociosanitari segons l' Observatori dels DigiCanvis de l'Administració Oberta de Catalunya. Aquest observatori, que té com a finalitat que les administracions locals puguin compartir entre si els projectes de transformació digital que han tingut més èxit a les seves localitats, destaca que aquest rellotge ofereix un nou model de teleassistència que facilita l'autonomia de la gent gran i maximitza els recursos dels ajuntaments.