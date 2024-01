El projecte Present@: la normalització del vídeo, liderat pel Dr. Antoni Pérez-Navarro i el Dr. Jordi Conesa, professors dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, ha rebut la distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya en reconeixement de la qualitat docent universitària. El Govern també ha distingit la Dra. Nizaiá Cassián Yde, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, amb la menció M. Encarna Sanahuja Yll a l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària. El lliurament d'aquests guardons tindrà lloc el 22 de setembre en el marc de la inauguració oficial del curs acadèmic 2023-2024 del sistema universitari català, que es farà a la Universitat Rovira i Virgili (URV). En l'acte hi participaran el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal.

Segons la Generalitat, el projecte Present@: la normalització del vídeo ha rebut la distinció Jaume Vicens Vives per la creació i implementació de l'eina Present@, que "ha normalitzat l'ús del vídeo a la universitat en els processos d'ensenyament i aprenentatge", tal com explica en aquesta nota de premsa. Es tracta d'un projecte que "va néixer en una conversa d'ascensor fa més d'una dècada amb els companys de tecnologia educativa Francesc Santanach i Muriel Garreta", recorda el professor Antoni Pérez-Navarro, impulsor de la iniciativa. El projecte ha anat creixent gràcies, sobretot, a l'acceptació del professorat. "Era bonic veure que el professorat d'altres estudis també se'l sentia seu", explica Pérez. "Aquesta feina conjunta és la que va permetre l'expansió orgànica de Present@", afegeix. La distinció Jaume Vicens Vives reconeix, doncs, "una feina realment coral del professorat i les persones de l'Àrea de Tecnologia que hi han participat", declara l'expert en física.

A títol personal, al professor i investigador del grup eHealth Lab Pérez-Navarro aquest reconeixement li fa una "il·lusió especial". D'una banda, "perquè implica el reconeixement intern de la Universitat a l'hora de triar el projecte i presentar-lo a aquests guardons"; de l'altra, "perquè és un reconeixement extern a la feina feta". El projecte Present@ no és només una eina tecnològica, sinó també una "eina docent, i la millora docent és el que ha guiat totes les millores de les diverses versions que ha viscut des de la seva creació", conclou Pérez-Navarro.

La felicitat és compartida amb el professor i investigador del grup SmartLearn Jordi Conesa, també impulsor del projecte premiat. "Estic molt agraït per aquest reconeixement, i més encara pel fet que hagi estat premiat en la modalitat col·lectiva", diu. Present@ és un projecte "amb més de deu anys a la motxilla i ha arribat a ser el que és avui en dia gràcies a la generositat, la implicació i la creativitat d'un gran nombre de persones que hi han participat durant la seva evolució". Conesa destaca la importància d'aquesta "col·laboració, que ha aplegat persones de diferents àmbits i col·lectius: tecnologia, gestió i acadèmia", i afirma que aquest reconeixement "és per a totes elles". "Malauradament, no puc anomenar tothom, però no puc deixar de recordar en Francesc Santanach, la Maite Puigdevall, l'Ona Domènech, la Montse Guitert i la Mireia Garcia, i donar-los les gràcies per la seva intensa contribució al projecte", conclou l'expert en informàtica.

Per la seva banda, la professora Nizaiá Cassián ha rebut la menció M. Encarna Sanahuja Yll a títol individual, per "haver abordat les pràctiques i perspectives de gènere i feministes de manera transversal en tots els continguts acadèmics", tal com explica la nota de premsa de la Generalitat. El seu projecte, que incorpora una perspectiva feminista i de gènere transversal a la docència en educació social i psicologia social, "parteix del convenciment ferm que les pràctiques i perspectives de gènere i feministes han de tenir un aterratge transversal, més que no pas superficial i de 'maquillatge' (l'anomenat purplewashing), en tots els àmbits de l'ecosistema acadèmic: de continguts, metodològic, de formació dels equips docents, institucional i estructural", exposa.

"L'ús explícit del terme feminismes en el projecte presentat és alhora una aposta acadèmica, ètica i política que vol posar al centre la riquesa de diverses perspectives feministes, transfeministes i antiracistes que han recalcat que el sistema de discriminació en funció del gènere no es pot entendre de manera aïllada, sinó que cal analitzar les múltiples relacions entre diferents estructures de poder i sistemes de desigualtat, discriminació i privilegi, com ara el gènere, la diversitat sexual, la dimensió colonial i racial, l'estatut de ciutadania i l'accés als drets fonamentals que comporta, la classe social, la diversitat funcional, l'edat o el nivell de formació, entre altres", afegeix.

Nizaiá Cassián Yde és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i investigadora del grup de recerca CareNet (Care and Preparedness in the Network Society) de l'IN3. És experta en psicologia social, geografies decolonials, governamentalitat i feminismes.

El Govern ha concedit un total de sis distincions Jaume Vicens Vives a tres professors, un grup d'innovació i dos projectes de diferents universitats catalanes (entre els quals hi ha el de la UOC). Així mateix, ha atorgat dues mencions M. Encarna Sanahuja Yll: una a títol individual a una professora (la de la UOC) i una altra a títol col·lectiu a una assignatura universitària.