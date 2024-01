Per gamificar cal cocrear

El primer punt per dissenyar una bona experiència de gamificació, segons les conclusions de l'informe, és centrar-se en les necessitats i els objectius dels usuaris: cal una comprensió profunda de les seves motivacions i no només de les necessitats organitzatives o empresarials que hi ha darrere del projecte. "Un aspecte clau per poder gamificar és entendre l'usuari. Per tant, no es pot dissenyar des d'una torre de marfil. Cal entrevistar els futurs usuaris o veure què els agrada. No els pots dir què els ha d'agradar: és tot just a la inversa", explica l'investigador.

Sobre aquesta bona pràctica destacada pels professionals enquestats, Arnedo també apunta que per "gamificar cal cocrear, és a dir, fer les coses entre persones que tinguin opinions, gustos i perfils diferents. I és que narrar, aplicar mecàniques i elements de joc, conjugar-hi una bona estètica, adaptar els continguts i posar-ho tot damunt d'una plataforma tecnològica equilibrada i que es pugui utilitzar no és cosa d'una sola persona."

Aplicar coneixements psicològics al disseny

Una altra recomanació és la importància de conèixer i aplicar la recerca sobre psicologia humana i teoria del joc. En aquest sentit, l'informe recull la sensació dels professionals que de vegades es frivolitza la seva feina pel fet de consistir a crear jocs. "D'alguna manera, tot i el pas dels videojocs al món mainstream, encara es considera que el joc en si és una activitat frívola i que qualsevol el pot dissenyar, que no cal realment un professional. No obstant això, el fet de crear bones experiències no és trivial i exigeix coneixements sòlids sobre les motivacions de la gent", subratlla Joan Arnedo sobre aquesta reivindicació del sector.

De fet, els resultats de l'informe demostren la preparació dels professionals d'aquest sector, i destaquen que hi ha un molt bon alineament entre les bones pràctiques aplicades a la indústria i les que es detecten en l'àmbit acadèmic o de la recerca científica. "Sovint es té la impressió que indústria i acadèmia van pel seu compte, o que l'acadèmia és només teoria allunyada del món real. Alhora, aquest alineament indica que els principis bàsics del disseny que s'utilitzen actualment estan fonamentats científicament, fet que és molt important com a segell de qualitat i que demostra que per gamificar fa falta una base molt important de coneixement en psicologia i de comprensió de les mecàniques de joc existents", destaca l'investigador de la UOC.

Una bona història per donar vida a l'experiència

Segons els enquestats, un altre punt fonamental d'una bona gamificació és la necessitat d'incorporar sempre una narrativa o una història que lligui tota l'experiència. Per a Joan Arnedo, l'informe confirma que és fonamental anar "més enllà de les mecàniques de joc pures, i cal integrar una metàfora o un storytelling". Per explicar-ho, posa com a exemples un clàssic joc de taula de misteri i un joc de cartes més actual: "Si elimines la metàfora de l'assassinat i deixes només l'exercici de deducció lògica, el Cluedo no és ben bé el mateix. Igualment, l'Exploding Kittens és especial perquè va de gats (que exploten), més enllà dels efectes que tenen les cartes".

Molt més que punts, medalles i rànquings

En aquest informe, els professionals de la indústria també alerten de les solucions de disseny genèriques o simplistes, és a dir, que s'apliquen de manera indiscriminada i sense un procés de reflexió suficient sobre el valor que tenen en cada cas concret. L'exemple paradigmàtic serien els punts, les medalles i els rànquings (PBL, de l'anglès points, badges and leaderboards). "Són una tríada de mecàniques de joc molt habitual en aquest context, fins al punt que hi ha qui creu que gamificació i PBL són sinònims, sense anar més enllà. Això és un gran error", subratlla Joan Arnedo.

De fet, els experts enquestats insisteixen que no cal fer servir tots els elements possibles. "N'hi ha prou amb els elements adequats en funció dels perfils motivacionals pels quals es dissenya, dels comportaments esperats i dels objectius de negoci que s'hagin especificat", explica Arnedo. També destaquen que la gamificació s'ha d'aplicar només quan sigui convenient. "Cal ser honest i admetre que a vegades la gamificació potser no és la millor solució, atès que el problema que cal resoldre no és motivacional", afegeix l'investigador de la UOC.

Avaluació i monitoratge continus

Una altra bona pràctica és provar la proposta que es vol desenvolupar amb prototips, i fer-ho amb usuaris finals tan aviat com sigui possible, ja que "la gamificació és un procés iteratiu", destaca l'informe.

Els professionals enquestats també assenyalen la importància d'identificar, ja des del començament del procés de disseny, mètriques i indicadors —tant quantitatius com qualitatius— per avaluar l'experiència. A més, aquest monitoratge s'ha de mantenir al llarg del temps, per poder refinar i millorar l'experiència.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar; 4, educació de qualitat, i 9, indústria, innovació i infraestructura.

