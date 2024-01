El #talentUOC, protagonista de la quarta edició de la Fira Virtual d'Ocupació

La diversitat, l'emprenedoria i la ruralitat: els tres eixos principals de la fira

La fira de la UOC és una fira 100 % inclusiva i és conscient de la diversitat (funcional, de gènere o territorial) que hi ha a la Universitat. Per aquest motiu, ofereix oportunitats d'ocupació per a tothom. L'emprenedoria també tindrà un paper molt rellevant durant les jornades. Hi haurà un pavelló específic on els participants trobaran ponències i acompanyament de les seves idees i projectes, amb el suport de Hubbik, SpinUOC i Invergy, les tres iniciatives emprenedores generades per la comunitat UOC. Finalment, la importància de la ruralitat també serà molt present a la fira. La UOC fa anys que està compromesa amb la transformació econòmica i social dels territoris en risc de despoblament i dona suport als territoris rurals. Aquestes temàtiques seran les protagonistes d'algunes de les vint ponències de la fira. Així mateix, hi trobarem xerrades sobre tendències del mercat, innovació o els canvis que comportarà ChatGPT. Amb l'acompanyament del professorat de la UOC, els assistents també podran descobrir com les competències són un aspecte clau que cal destacar per tenir èxit a l'hora de cercar feina.

A més d'assistir a les ponències, els participants podran accedir a ofertes laborals i de pràctiques, tant nacionals com internacionals. Així mateix, podran visitar els estands de les empreses participants i xatejar-hi en directe. "L'any passat vam rebre molts currículums; va ser una grata sorpresa", assegura Sandra Rueda, responsable de contractació del Departament de Personal i Formació de Bertrandt AG, una empresa que ofereix solucions per a indústries d'automoció, de medicina, d'energia i d'aviació internacional, que enguany repetirà l'experiència i que espera treure molt profit d'aquests dos dies.

"En aquesta nova edició de la Fira Virtual d'Ocupació, volem donar a conèixer el #talentUOC, ja que som conscients que el perfil del nostre estudiantat i el nostre col·lectiu alumni no necessàriament s'assembla als perfils que es poden trobar a la majoria d'universitats presencials. La dispersió geogràfica també és un fet rellevant, atès que sabem que hi ha empreses ubicades en zones rurals que tenen dificultats per trobar candidats concrets. Per tant, la combinació entre #talentUOC i territori és potser un dels factors que fan que, edició rere edició, les peticions d'empreses interessades a participar en la fira vagin creixent", subratlla Elisenda Farràs, directora de l'Àrea de Serveis d'Orientació i Carrera Professional i coordinadora de la fira. "El nostre objectiu no és necessàriament créixer en nombre d'empreses, sinó ajustar-nos als perfils i les necessitats de l'estudiantat. Amb tot, hi ha una realitat que s'imposa: es tracta de les tendències pròpies del mercat de treball, que un any més apunten cap a una demanda important de perfils dins l'àmbit de les TIC", afegeix Farràs.