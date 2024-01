Un satèl·lit imprès i un globus aerostàtic

La solució proposada pels investigadors depèn d'un sistema de ràpid desplegament format per tres elements: dos terrestres i un no terrestre, un CubeSat (un estàndard de disseny de nanosatèl·lits). Els elements terrestres consisteixen en una estació de telecomunicacions pilot, desplegada en el lloc on es produeix l'emergència, i una estació base. El CubeSat permet connectar tots dos llocs des de qualsevol punt, exercint de repetidor i fent possible que els usuaris de la xarxa puguin compartir informació sense cables. Equipats amb tecnologia de ràdio de llarg abast (LoRa, pel seu acrònim en anglès, de long range), els tres elements permeten establir una àrea de comunicació d'extensions quilomètriques.

El CubeSat és un nanosatèl·lit de dimensions reduïdes que es pot crear des de zero en tot just noranta minuts fent servir una impressora 3D i que es llança utilitzant un globus aerostàtic sobre la zona catastròfica. Gràcies a una simulació prèvia que té en compte les característiques del globus i la meteorologia de la zona, es pot saber el recorregut que seguirà el globus. El CubeSat també va equipat amb un sistema GPS que en possibilita la recuperació i la reutilització per a un pròxim llançament. "La nostra solució permet llargues distàncies de comunicació, a més de comptar amb un sistema escalable per a un gran nombre d'usuaris i reutilitzable en qualsevol lloc i ocasió", assenyala Raúl Parada, investigador de la unitat de recerca Intel·ligència Artificial Sostenible del CTTC.

"Hem triat CubeSat com a element de comunicació en entorns complicats a causa de la seva velocitat de desplegament i funcionament", afegeix l'expert de la UOC. "Aquest treballa de manera independent respecte als sistemes de comunicació actuals, que poden ser danyats durant un desastre, i permet un llarg abast de comunicació", comenta. Després de les primeres proves reeixides, el sistema continuarà sent testat en diferents entorns i també s'experimentarà amb un sistema energètic alimentat per panells fotovoltaics perquè la solució sigui completament autònoma.

"La nostra solució està pensada per donar un servei ràpid en escenaris complexos, per la qual cosa hem prioritzat la seva facilitat de desplegament en comptes del seu ús com a solució de telecomunicacions en situacions normals, en què altres infraestructures serien més idònies", afegeix Carlos Monzo. "El pas següent és treballar en els serveis que es podrien incloure en aquesta mena d'infraestructura, minimitzant els temps de desplegament i assegurant-ne la disponibilitat en diferents tipus d'escenaris", conclou.

Aquesta recerca contribueix a l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 13 de l'ONU, d'adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Article relacionat

Parada, R.; Monzon Baeza, V.; Barraca-Ibort, D.N.; Monzo, C. LoRa-Based Low-Cost Nanosatellite for Emerging Communication Networks in Complex Scenarios. Aerospace 2023, 10, 754. https://doi.org/10.3390/aerospace10090754