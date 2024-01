Els riscos de donar a la IA accés al nostre subconscient

S'estima que només el 5 % de la nostra activitat cerebral discorre de manera conscient. El 95 % restant ho fa per sota del nivell conscient, sense que nosaltres en tinguem realment cap control ni percebem ni tan sols que s'està produint. Tal com assenyala Ignasi Beltran de Heredia en el seu article, no ens adonem d'aquest extraordinari torrent d'activitat neuronal perquè la interacció entre la ment conscient i el comportament inconscient és summament complexa, i les forces que guien les nostres vides estan molt lluny del nostre control.

Tanmateix, això no significa que no hi hagi maneres d'influir més enllà de la consciència. "La intel·ligència artificial ho pot fer de dues maneres", assenyala l'investigador. "La primera, recopilant dades sobre la nostra vida i creant una arquitectura de les decisions que et porti a prendre una decisió determinada. L'altra, menys desenvolupada ara com ara, consisteix en aplicacions o dispositius que directament generin impulsos irresistibles per a la nostra ment inconscient i que de manera subliminar aconsegueixin generar respostes impulsives, és a dir, que arribin a fabricar impulsos".

"A mesura que anem desenvolupant màquines millors i més potents i estiguem més connectats amb elles, les dues opcions seran més i més habituals. Els algorismes tindran més dades de la nostra vida i serà més fàcil crear instruments que generin aquestes respostes impulsives", afegeix Beltran de Heredia. "El risc que aquestes tecnologies atresoren és que, com en el flautista d'Hamelín, les persones acabin ballant sense saber per què".