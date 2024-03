Consumir algues és beneficiós per a la salut humana i del planeta

Sushi, ramen, sopa de miso o fideus fregits xinesos: les algues formen part de la dieta asiàtica des de fa segles. A Europa, segurament en bona part arran de la popularització dels menjars típics orientals, el consum d'aquest producte ha augmentat exponencialment durant les darreres tres dècades. Segons dades de la Unió Europea, la producció mundial d'algues ha augmentat de 0,56 milions de tones el 1950 a 35,82 milions de tones el 2019. I el seu interès no para d'augmentar gràcies a l'impacte positiu que tenen per al medi ambient: conrear-les és sostenible, capturen CO 2 i, a més, oxigenen les aigües, cosa que afavoreix la biodiversitat dels entorns aquàtics.

"Les algues són una font rica en nutrients i s'han tornat cada vegada més populars en la gastronomia europea pel seu sabor únic i els seus beneficis per a la salut", assenyala Aida Serra, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Ajuden a la regulació intestinal i són antiinflamatòries i antioxidants. A més, contenen proteïnes d'alta qualitat i molt pocs greixos, cosa que les fa un aliment molt interessant", afegeix.

Sovint confoses amb plantes, les algues són organismes que acostumen a viure en entorns aquàtics i que poden ser microscòpics (com les que formen el fitoplàncton al mar) o macroscòpics (com les que trobem a la platja a l'estiu o les que ens mengem amb els makis). Generalment, es classifiquen en funció del color: n'hi ha de ­verdes, vermelles, marrons o grogues, entre d'altres­. Se'n coneixen prop de 25.000 espècies diferents, de les quals només una cinquantena són comestibles.

Beneficis per a la salut

El consum d'algues pot tenir diversos beneficis per a la salut gràcies al seu contingut nutricional excepcional:

Per començar, són una font excel·lent de diversos nutrients importants, com ara les vitamines A, C i diverses del grup B; minerals, com el iode, el ferro, el calci i el magnesi; proteïnes, i també fibra. A més a més, les algues contenen antioxidants, com els flavonoides, que tenen un impacte molt positiu per a la salut, sobretot en malalties cròniques.

Per altra banda, les algues són molt poc calòriques, igual que molts vegetals.

Les algues, pel seu alt contingut en fibra, contribueixen a regular el trànsit intestinal.

Afavoreixen la salut cardiovascular gràcies al fet que, tot i contenir pocs lípids, aquests són rics en greixos omega-3.

Les algues presenten un alt contingut en minerals com el calci, el fòsfor i el potassi.

"A banda de totes aquestes propietats beneficioses per a la salut, les algues contenen nivells elevats de iode. Per tant, cal moderar-ne el consum i consultar un professional sanitari sempre que tinguem dubtes", adverteix Serra.

I és que, tot i que el iode és essencial per al funcionament adequat de la glàndula tiroide, un consum excessiu d'aquest nutrient pot ser perjudicial. "Les persones amb problemes de tiroide haurien de consultar un professional sanitari abans d'ingerir algues", alerta l'experta, que apunta que, per a la població general sana, la ingesta diària de iode no hauria d'excedir els 150 micrograms, tal com aconsella l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Això sí, es recomana evitar el consum d'algues per complet en infants i dones embarassades.

A més del iode, i com passa amb determinats peixos de mida gran, les algues també poden contenir metalls, de manera que "és important diversificar la dieta i evitar-ne el consum excessiu, com passa pràcticament amb tots els aliments".

Les més consumides a Europa

A Occident, el bon gust de les algues i la facilitat per conservar-les, sumats a l'elevada aportació de minerals, nutrients essencials, greixos saludables, fibra, calci, ferro i iode, fan que cada cop sigui més freqüent emprar-les en preparacions culinàries i en suplements alimentaris.

Una de les algues més consumides a Europa és el nori (Porphyra sp.), un tipus d'alga vermella que s'utilitza sobretot en la preparació de sushi i altres plats japonesos i que és conegut pel seu gust umami. És rica en proteïnes i en vitamina A.

L'alga wakame (Undaria pinnatifida), marró, s'empra per fer amanides, sopes o altres plats. Té un gust molt suau i un alt contingut de vitamines, com ara els complexos B i C, i és rica en minerals com el calci i el potassi.

L'espagueti de mar (Himanthalia elongata) és una alga marró força comuna a les costes d'Europa i que s'utilitza en diverses preparacions culinàries. Així mateix, trobem la dulse (Palmaria palmata), de tipus vermell, que es consumeix fresca, assecada o en pols, i que es fa servir en amanides, sopes i com a aperitiu.

Les algues kelp (Laminaria sp.), comunes a les costes d'Europa, es fan servir en la preparació de sopes i guisats, i sovint s'assequen per poder-les conservar.

Els darrers anys, també ha augmentat molt el consum de la Chlorella, una microalga verda molt apreciada per la seva elevada concentració de nutrients i proteïnes, en forma de pols o càpsules, i que s'utilitza com a complement alimentari. L'espirulina és una alga microscòpica que també es consumeix a tot Europa com a complement alimentari pel seu alt contingut en proteïnes i altres nutrients essencials.

Un aliat en la lluita contra el canvi climàtic

Als beneficis per a la salut de les algues, s'hi suma l'impacte mediambiental positiu que tenen. "En fer la fotosíntesi, com les plantes, les algues capturen CO 2 i contribueixen a reduir la concentració d'aquest compost a l'atmosfera. A més, les algues produeixen oxigen, fet que millora el balanç de gasos atmosfèrics i oxigena l'aigua, tant dolça com salada, i beneficia les espècies que viuen en aquell hàbitat", resumeix Aida Serra.

De fet, s'estima que, per exemple, les algues laminàries que creixen fins a mig metre cada dia en boscos submarins poden arribar a capturar 120 quilograms de CO 2 per cada tona. Així mateix, són capaces de filtrar aigües residuals de l'excés de nutrients inorgànics. Des del sector productiu, "les algues poden ser una manera sostenible de produir aliments, ja que requereixen pocs recursos, sobretot hídrics i del sòl, de manera que tenen poca petjada ambiental en comparació amb la producció de carn o d'altres productes d'origen animal", apunta l'experta de la UOC. Així mateix, des de la tecnologia dels aliments, l'alga es podria fer servir per substituir altres ingredients menys sostenibles o escassos.

Per tots aquests beneficis, des de la Unió Europea s'ha engegat la iniciativa Algues, que busca, precisament, promoure la recerca i el desenvolupament de les algues marines com a recurs sostenible a la regió europea. En concret, la iniciativa se centra en el conreu i l'ús d'algues per a una varietat d'aplicacions, incloent-hi l'alimentació, l'energia, l'agricultura i la biotecnologia.

"L'objectiu principal és fomentar la innovació en l'ús de les algues amb un enfocament en la sostenibilitat i l'economia circular per abordar reptes ambientals i promoure la diversificació de les fonts d'aliments i energia a Europa", resumeix Serra.