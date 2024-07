Quatre grans perills

"Les xicotes d'intel·ligència artificial són un malson per a la privadesa de les persones, i és una idea nefasta utilitzar-les", deixa clar Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En la línia del que adverteix la Fundació Mozilla, Curto resumeix quatre dels principals perills. "Aquests xatbots d'IA generativa estan dissenyats per demanar el màxim d'informació possible, des de fotografies, la teva veu o la informació més íntima, com ara referències sexuals", concreta. Per aconseguir-ho utilitzen frases com "vull saber-ho tot de tu". En aquesta línia Blasi, insisteix en que la informació que aquestes aplicacions poden tractar és realment sensible, que es derivi d'un context de parella amb informació de caràcter íntima i reservada. Un segon punt és que la lletra petita de les condicions d'ús d'aquests serveis no és clara amb la utilització que fan de les dades de l'usuari. "Aquestes dades són susceptibles de convertir-se en la font d'ingressos principal d'aquestes empreses, compartint-les amb companyies interessades en perfils de persones", apunta el professor de la UOC. Explica que "un tercer motiu és que algunes d'aquestes aplicacions sovint inclouen rastrejadors que envien informació a països que tenen interès en l'espionatge de les persones i consideren que la privacitat no és un dret. "És important conèixer quin país processarà les nostres dades personals, el país ens indicarà el marc normatiu i per tant el grau de protecció que podrà aplicar-se en el tractament de les nostres dades", afegeix Blasi. I, finalment, “no hi ha transparència en el tipus de model d'intel·ligència artificial fundacional utilitzada en el sistema ni si s'ha dissenyat seguint les premisses de la IA responsable".

Davant d'aquesta manca de transparència i tenint en compte que el mercat d'aplicacions fa "poca cosa" per limitar la proliferació d'aquestes aplicacions, el professor de la UOC fa una crida perquè es conscienciï el ciutadà sobre els problemes que poden generar aquestes xicotes virtuals. "Cal evitar aquestes aplicacions per no trobar-se en un futur en situacions complicades, no solament pel tema de les dades, sinó també per potencials escenaris de scam [una estafa estesa a internet]", deixa clar Curto.

Problemes psicològics