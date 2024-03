L'augment del 86 % de diagnòstics per depressió reclama més recerca

Quin és el retrat real?

Per la seva banda, la investigadora principal del grup de recerca eHealth Lab i sotsdirectora de recerca dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Carme Carrion adverteix que, si bé els resultats de l'estudi mostren un increment rellevant del nombre de diagnòstics per depressió, "això no vol dir que sigui el reflex real del que està passant". Les dades corresponen només als diagnòstics del sistema públic en el període comprès entre el 2017 i el 2022. Carrion, en la mateixa línia que Fuster, afirma que l'augment de diagnòstics es produeix en un moment d'escassetat de recursos. Posteriorment, el sistema de salut ha integrat la figura del referent de benestar emocional i comunitari. En tot cas, l'estudi és "una aproximació a la realitat, les xifres no les podem prendre com una xifra exacta, perquè probablement hi havia més gent que no estava diagnosticada". Carrion també subratlla l'increment dels diagnòstics més pronunciat en el cas de les dones, un fet, però, que "no és una sorpresa".

Un dels aspectes més rellevants de l'estudi és veure l'anàlisi de les dades pel que fa a les eines de salut digital. En aquest sentit, l'estudi ofereix uns resultats que caldria continuar estudiant per explorar les raons del que passa. Carrion es refereix a l'observació d'una major tendència a fer servir eines digitals en els nois joves. "Una possibilitat és perquè són nadius digitals i, per tant, no tenen tanta necessitat de tenir una persona al davant, les hipòtesis poden ser moltes". Una altra hipòtesi podria ser també el fet que la salut mental "continua estant molt estigmatitzada, i anar físicament a un lloc perquè algú et diagnostiqui i et tracti comporta el risc que et vegin, mentre que, si ets a casa, davant de l'ordinador, ningú se n'assabenta". És per això que els resultats de l'estudi, opina Carrion, obren noves línies de recerca per esbrinar quines són les causes que empenyen cap a aquesta situació i què es pot fer per revertir-la.

Un dels aspectes també destacable de l'estudi és la relació que s'estableix entre l'ús d'eines de salut digital i el consum d'antidepressius. Sobre aquest aspecte, Carme Carrion apunta —en la mateixa línia que Fuster— que, tenint en compte el context del moment analitzat, "una de les possibles causes" és que en temps de pandèmia "no era tan factible fer teràpia i, per tant, era més fàcil recórrer als fàrmacs". Aquesta, però, és una hipòtesi que s'hauria d'analitzar "amb molta cura". Altres raons poden ser el fet que hi hagi persones que volen evitar l'estigma que comporten els trastorns associats a la salut mental o bé no estan disposades "a perdre el temps fent teràpia" i busquen resultats més ràpids i fàcils.

El projecte ha comptat amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i ha rebut finançament en la convocatòria de subvencions del 2021 del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) per al període 2022-2024.