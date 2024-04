Els ciberdelictes a judici, la dificultat de trobar proves

Els principals obstacles per perseguir de manera efectiva els casos de ciberdelinqüència són molts i diferents. Els experts assenyalen la insuficiència de mitjans per part de les policies, la poca especialització per part dels professionals o la fiabilitat i la verificació de les proves digitals. Per determinar que una prova sigui vàlida digitalment ha de passar certs criteris legals. "Ha de respectar en la seva obtenció i el seu tractament els drets fonamentals, si no, serà il·lícita, nul·la i inadmissible com a prova, però hi ha casos molt complexos d'abordar, com els que tenen a veure amb les recerques internes en les empreses, les recerques transfrontereres o l'obtenció irregular de proves efectuada per particulars", detalla Van den Eynde.

La gestió d'aquesta prova és molt important, la cadena de custòdia ha de ser fiable. "És important tenir en compte que la gestió irregular de la cadena de custòdia és un tema que afecta la fiabilitat de la prova, però que no qüestiona la seva licitud", explica Van den Eynde. Per al també professor col·laborador del màster de Ciberdelinqüència Alberto Varona, les evidències digitals no són alienes a les dificultats que presenten altres tipus de prova, però atresoren una singularitat pròpia. "És inherent a la seva volatilitat, al risc de manipulació, a les dificultats tècniques que comporta la informàtica, al caràcter transnacional de les comunicacions o a l'afectació de drets fonamentals, com són la intimitat o la protecció de dades de caràcter personal".

Durant el seminari web es tractaran alguns dels reptes futurs en aquest àmbit. Per a Varona, la intel·ligència artificial suposa un nou paradigma. "Apareixeran noves formes delictives o nous mecanismes de comissió. Si alguna cosa demostra l'experiència és que el ciberdelinqüent sempre va un pas per davant", explica Varona. Fa anys, pensar a consultar dispositius de manera remota podia semblar ciència-ficció, i avui és un recurs més. "Si volem lluitar de manera efectiva contra la ciberdelinqüència, caldrà que les legislacions dels països es modernitzin i s'harmonitzin. Només d'aquesta forma serà possible que els instruments de cooperació internacional siguin eficaços. Facilitar l'accés de les autoritats judicials a la informació de què disposen les grans corporacions nord-americanes de les comunicacions, com Microsoft o Google, és una altra meta imprescindible a curt termini", conclou l'expert.