5 aliments que no hauries de guardar a la nevera

La necessitat d'allargar la vida dels aliments fa que sovint els guardem per costum a la nevera, sense pensar si realment ho necessiten. "No sempre és l'opció més recomanable per mantenir-ne les propietats", explica l'experta en tecnologia dels aliments Amparo Gamero, professora col·laboradora del màster d'Alimentació Saludable i Sostenible dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L'experta destaca cinc aliments que estan molt presents en les nostres dietes i que és millor conservar lluny del frigorífic per consumir-los en el millor estat possible.

Pa. Guardar el pa a la nevera no necessàriament en prolonga la frescor i, a més, pot provocar una pèrdua de la qualitat de l'aliment pel que fa a la seva textura o sabor. "Posar, per exemple, pa de motlle al refrigerador pot resultar contraproduent, perquè n'augmenta la humitat i així el risc que es floreixi", explica Gamero. El més recomanable és emmagatzemar el pa a temperatura ambient, en una bossa de paper o embolicat en un drap de cuina net, o congelar-lo per conservar-lo més temps fresc i amb les seves propietats organolèptiques. Xocolata. El fred del frigorífic pot alterar l'emulsió de greixos en la xocolata, i afectar-ne la suavitat i cremositat. Els canvis bruscos de temperatura no són recomanables, perquè en varien la textura. La xocolata a la nevera queda blanquinosa i en ingerir-la té una textura entre granulada i terrosa. Per a Gamero, la millor manera de mantenir-la és en lloc fresc, entre 15 i 20 graus, lluny de la llum directa, i guardar-la en el seu envàs original o en un recipient hermètic per protegir-la d'olors i contaminants. Alls. És aconsellable evitar refrigerar les cabeces o els grans d'all, perquè poden germinar al cap d'uns pocs dies. L'all germinat tendeix a tenir un sabor amarg més intens. "El rebost sol ser un bon lloc per guardar-los, a una temperatura aproximada de 15 graus, sempre que estiguin allunyats de les patates, ja que els alls i les cebes emeten gasos que poden accelerar la germinació de les patates", assenyala l'experta. Per conservar-los durant molt de temps, també es poden guardar en conserva, cobrint els grans d'all pelats en oli d'oliva, en un recipient de vidre tancat hermèticament, o també es poden congelar, sencers o picats. Plàtans. Sovint, els plàtans o les bananes que es venen encara estan verds. Refrigerar-los abans d'hora pot provocar que quedin durs i sense gust, ja que la nevera n'alenteix considerablement el procés de maduració. A més, la pell acaba adquirint un to marró que no convida a menjar-los, encara que per dins estiguin bé i siguin comestibles. "Per consumir-los amb el grau de maduresa desitjat, el millor és deixar-los en un ambient fresc, però no fred. I és important evitar deixar-los a la fruitera prop de les pomes perquè quan aquestes maduren augmenten la seva emissió d'etilè, un gas que pot accelerar massa ràpid la maduració dels plàtans", adverteix. Cafè. A la nevera tant el cafè en gra com molt absorbeix la humitat i perd la seva aroma i sabor. El millor lloc per guardar cafè és un recipient hermètic en un lloc fresc i sec.

Com distribuir els aliments que han d'anar a la nevera

En relació amb els aliments que s'han de mantenir en el frigorífic, la docent de la UOC aconsella seguir algunes claus per optimitzar-ne la conservació. Per evitar la contaminació creuada, és millor separar els aliments crus dels que estan cuinats i guardar-los en recipients. Els aliments que necessiten menys fred, com els aliments cuinats, poden anar a les baldes superiors, i les begudes, salses o melmelades, a la porta. En canvi, els productes frescos com la carn i el peix és millor situar-los a la balda inferior, just abans del calaix de les verdures. I en els calaixos inferiors s'hi poden guardar les fruites i hortalisses, on queden protegides del fred directe. I, per descomptat, mantenir la nevera neta fent-ne una neteja a fons una vegada al mes.