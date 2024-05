Com integrar amb èxit les analítiques d’aprenentatge i la IA en educació?

Un tàndem d'èxit

La combinació d'IA i l'analítica d'aprenentatge (també coneguda com alfabetització de dades o Data Literacy) pot proporcionar eines als centres educatius i als docents per millorar les seves pràctiques, obtenir un retorn més precís i instantani i també facilitar que el propi alumnat es pugui gestionar o personalitzar el procés d'aprenentatge.

A banda d'omplir el buit de la investigació acadèmica sobre la implementació d'aquestes tecnologies a l'educació catalana, el principal propòsit del projecte IADE és oferir un seguit de recomanacions per a la millora de les polítiques educatives i pràctiques pedagògiques a partir d'un ús ètic i responsable d'aquest duo tecnològic. Per tant, els investigadors i els experts col·laboraran per dissenyar i proporcionar directrius pràctiques i principis metodològics per als docents i per als centres educatius que millorin les pràctiques pedagògiques, i les orientaran cap a la personalització de l'educació.

Malgrat que la investigació se centrarà en l'estudi de casos als instituts catalans, els investigadors confien que les conclusions que n'obtinguin i les pautes per a una bona implantació d'aquesta dupla tecnològica podran ser útils o fàcilment adaptables a altres etapes educatives o àmbits territorials. "La guia amb aquestes directrius i principis es podrà adaptar o contextualitzar en altres entorns. A més, com que és un àmbit de recerca en creixement i hi pot haver estudis semblants a altres punts del planeta, també podrà resultar útil per fer una comparativa a escala internacional", avança Marta López Costa.

Finalment, el projecte preveu generar marcs, models, eines, propostes pràctiques i polítiques que permetin als educadors, directors, administradors i gestors polítics escolars implementar estratègies pedagògiques personalitzades mitjançant l'ús d'IA i analítica d'aprenentatge.

Recerca oportuna

Aquesta recerca sobre tecnologies punteres arriba en un moment clau per al desenvolupament del sector educatiu, com apunta Julio Meneses, director d'Anàlisi de l'Aprenentatge i de la Docència de l'eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC: "Els avenços tecnològics inunden el discurs públic amb posicions antagòniques i extremes, amb grans promeses o grans riscos, i per això és més necessari que mai un debat liderat pel món de la recerca que permeti donar resposta a un dels grans reptes que tenim actualment a l'educació". En aquest sentit, Meneses afegeix que "aquesta recerca afronta una discussió rellevant sobre com incorporar les analítiques d'aprenentatge en els processos de millora i innovació dels centres de secundària, un context educatiu essencial per a la societat, però que no ha tingut l'atenció que tradicionalment s'ha donat a l'educació superior".

Per maximitzar la transferència i l'escalabilitat dels resultats del projecte IADE —i davant la possibilitat que aquestes millores ajudin a abordar problemàtiques com ara les desigualtats educatives, la inclusió o el fracàs escolar—, el projecte contempla la creació de paquets informatius i guies d'implementació per a docents i professionals de l'educació i protocols que poden ser adaptats per diferents tipus de centres educatius. A més, es preveu cercar aliances amb entitats públiques per garantir el suport i els recursos necessaris per a l'adopció àmplia dels resultats del projecte, que espera millorar significativament la personalització de l'educació al sistema educatiu català.

Aquest projecte de recerca de la UOC i finançament del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya afavoreix els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), concretament el número 4, sobre educació de qualitat.