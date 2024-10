La UOC torna a situar-se a l'avantguarda de les tecnologies de l'educació (EdTech) amb l'organització del congrés Learning Impact Europe 2024, la trobada europea del 1EdTech Consortium del qual la nostra universitat forma part.

Learning Impact Europe reuneix un grup divers de proveïdors d'educació, organismes públics i proveïdors d'EdTech (tecnologies de l'educació) per centrar-se en els principals reptes de l'educació. "Junts estem creant un ecosistema d'aprenentatge digital de confiança que funciona per a tots, perquè treballem amb tothom", explica el vicegerent de Transformació Digital de la UOC, Ricard Mateu.

Learning Impact Europe 2024 és una iniciativa del 1EdTech Consortium, la col·laboració EdTech més extensa i innovadora del món, que agrupa institucions educatives i grans empreses del sector EdTech, amb més de 1.000 organitzacions membres d'escoles, educació superior i aprenentatge corporatiu.

El consorci té com a objectiu facilitar i promoure un ecosistema de tecnologia educativa obert, fiable i innovador, que respongui a les necessitats d'aprenentatge al llarg de la vida de les persones. El consorci impulsa desenvolupaments tecnològics per aplicar a la tecnologia de l'educació superior, com ara tot el que implica el desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA).

L'EdTech, o tecnologia educativa, consisteix en l'ús de la tecnologia per millorar l'experiència d'aprenentatge dels estudiants i professors. Inclou tant la maquinària i la programació com altres eines que ajuden els estudiants a aprendre, col·laborar i relacionar-se amb estudiants remots. Les EdTech es poden utilitzar tant en l'educació pública com privada, així com per al desenvolupament professional continuat i l'aprenentatge al llarg de la vida. Formen part de l'EdTech les tauletes, els cursos interactius en línia, els robots i la realitat virtual i augmentada. La trobada tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 d'octubre al Campus UOC.

Gran participació dels experts d'EdTech de la UOC

Els principals experts i docents de la UOC en matèries relacionades amb les EdTech participen en el congrés. La cerimònia de benvinguda anirà a càrrec de Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria. Vilajosana és membre del grup d'R+D+I WINE (Wireless Networks Research Lab) de la UOC. Així mateix, és membre de l'IEEE i professor visitant de la Universitat de Califòrnia a Berkeley.

El professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Robert Clarisó presentarà el projecte d'avaluació digital AFIA (Avaluació, Feedback i Intel·ligència Artificial), creat a partir dels tres eixos que han de contribuir a l'evolució de l'experiència d'aprenentatge de l'alumnat. Durant la seva xerrada, Clarisó descriurà com s'està introduint GenAI (intel·ligència artificial generativa) en el context de la UOC, una universitat en línia que ofereix formació a distància mitjançant un campus virtual. Es debatran els reptes i les oportunitats de la GenAI en un entorn d'educació a distància, i se'n destacaran els casos d'ús més rellevants i prometedors.

L'avaluació digital és un eix clau per a la UOC. Des de l'aparició de ChatGPT, la GenAI ha passat de ser un tema de recerca a convertir-se en una eina disponible en la vida quotidiana. Des d'un punt de vista pedagògic, GenAI pot donar suport a l'aprenentatge, i això permet explorar idees, resoldre dubtes i proposar o afinar solucions per a un problema. Al contrari, GenAI planteja moltes preocupacions: pot cometre errors o donar respostes esbiaixades; té un cost econòmic i ambiental elevat; i, quan s'utilitza de manera inadequada, pot interferir en el procés d'aprenentatge.

Pastora Martínez, comissionada per a l'acció internacional del Consorci UOC/OpenEU, explicarà el projecte OpenEU (Open European University Alliance), que forma part de les aliances d'universitat europees. Aquestes aliances són clau per a l'estratègia europea de les universitats; parlem de seixanta aliances d'universitats europees que involucren més de cinc-centes institucions d'educació superior el 2024. D'aquestes institucions, la que lidera la UOC, OpenEU, és l'aliança que agrupa les institucions d'ensenyament obert i en línia.

La visió de l'Open EU és convertir-se en la universitat oberta paneuropea que aprofita l'educació digital per —i amb— als aprenents de tota la vida i les comunitats per fer un món millor. Open EU té com a objectiu contribuir a la transformació digital de les institucions d'educació superior donant-los suport en la integració de tecnologies digitals per a l'educació.

Ricard Mateu, vicegerent de Transformació Digital de la UOC, participarà en la taula rodona "Transformació digital avui i demà", juntament amb altres líders educatius, com Deborah Green, CEO d'UCIA; Martin Bean, CEO de The Bean Centre; Maxine Room, cap d'Operacions de Persones de Unyted, i Sidharth Oberoi, vicepresident d'Estratègia de Producte Internacional d'Instrucció, per tal de parlar de la realitat d'avui i de la visió de demà de la transformació digital.

La directora de l'eLearning Innovation Center (eLinc) de la UOC, Sílvia Sivera, i el responsable sènior de projectes de l'eLinc, Ricard Hortigüela, presentaran la iniciativa Insígnia de la UOC, que respon a la necessitat d'actualització contínua. Davant d'un mercat de treball en constant evolució, impulsat per la transformació digital i l'economia del coneixement, cal una actualització contínua de competències i coneixements. Les universitats han de respondre amb programes educatius flexibles i actualitzats. En aquest sentit, la iniciativa Insígnia de la UOC capacita els estudiants per gestionar les seves trajectòries professionals i personals. Ofereix oportunitats educatives d'acreditació, d'autoconeixement i de construcció d'identitat digital, a més de proporcionar serveis, informació i recursos per a l'aprenentatge al llarg de la vida. Això permet als estudiants adquirir i demostrar competències d'una manera flexible, adaptada a les necessitats del mercat laboral global. Ambdós parlaran dels projectes, dels plantejaments i, sobretot, de la mentalitat que està impulsant una transformació real de l'experiència d'aprenentatge a la UOC.

Al congrés d'enguany que se celebra a la UOC hi participaran també ponents líders en el sector, com Mhairi Aitken, responsable d'Ètica de l'Alan Turing Institute; Gavin McLachlan, vicerector CIO i bibliotecari de la Universitat d'Edimburg, i Colin Smythe, Chief Architect del 1EdTech.

La resta de xerrades, ponències i taules rodones del congrés inclouen l'ús de la IA a l'educació, tallers d'LTI 1.3, d'NREN (National Research and Education Networks), estàndards per a EdTech, seguretat en línia i privacitat de dades, eficiència en eLearning, diversitat i creativitat, entre d'altres. El termini per registrar-se estarà obert fins a l'11 d'octubre.