Creix el material d'abús sexual infantil autogenerat

Menors que no saben que estan sent gravats, d'altres que han estat enganyats o que sucumbeixen perquè els estan extorsionant en línia: aquestes són algunes de les situacions en què nenes o nens poden ser víctimes de material d'abús sexual. Segons l'últim informe d'Internet Watch Foundation (IWF) , de les 275.652 pàgines web analitzades durant el 2023 que contenien imatges d’abús sexual infantil, més de nou de cada deu (en concret 254.071 o el 92%) contenien imatges "autogenerades". Segons l'informe, es refereixen a imatges sexuals en les que apareix només el o la menor. En molts casos, algú que no és present físicament a l'habitació amb l’infant, el prepara, l'enganya o l'extorsiona perquè produeixi i comparteixi una imatge o un vídeo sexual de si mateix. "Aquestes imatges arriben a la xarxa de diferents maneres: la primera, pot ser de forma completament voluntària per part del menor, per exemple en casos de sexting", explica Irene Montiel, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) . En certes edats, el sexting, l'enviament o l'intercanvi d'imatges o missatges de text amb un contingut sexual explícit a través d'un dispositiu electrònic, especialment un mòbil, és bastant comú.

"Es fotografien, es fan fotos íntimes i les comparteixen amb altres persones o les pengen en la xarxa. Aquestes imatges poden ser després difoses sense el seu consentiment per altres persones. Molts nens i nenes no són conscients del perill que suposa; a més, no haurien de crear aquest tipus d'imatges perquè pot constituir un delicte de pornografia infantil", detalla Montiel, professora també del grau de Criminologia i del Màster de Ciberdelinqüència de la UOC.

Una altra de les motivacions per les que es que pot generar aquest tipus d'imatges és que ho facin de manera coaccionada. "Es fan aquestes imatges perquè són víctimes d'extorsió, de pressió i coacció per part de les seves parelles quan són adolescents, o inclús per amics, o per pressió social, o perquè són víctimes d'una explotació sexual i els ofereixen diners, per exemple, o algun avantatge a canvi d'aquestes imatges", explica Montiel. Una altra de les situacions és ser víctima de l’online grooming. En aquests casos pateixen assetjament sexual en línia, normalment per part d'adults, que estableixen amb ells una relació de confiança a través de xats i xarxes socials, per aconseguir aquest tipus de material.