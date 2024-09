10 aliments perjudicials per al cor

Les malalties cardiovasculars afecten a un 26,5 % de la població a Espanya. Entre els factors de risc que tenen un impacte negatiu en aquest òrgan hi ha el colesterol elevat, la pressió arterial alta, la diabetis o el sedentarisme. En el Dia Mundial del Cor (29 de setembre), la professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Gemma Chiva-Blanch recorda la importància de cuidar aquest òrgan vital mitjançant una alimentació saludable. "Si bé molts aliments aporten beneficis per al cor, també n'hi ha d'altres que, consumits en excés, poden augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars", explica. L'experta en nutrició destaca deu aliments perjudicials per al cor, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància d'una dieta equilibrada:

Carns processades: embotits, salsitxes, frànkfurts, bacon i altres carns processades contenen alts nivells de greixos saturats, sodi i alguns additius que poden augmentar el colesterol, la pressió arterial i, per tant, el risc d'infart. Carns vermelles: tot i ser una font de proteïnes i ferro, el consum excessiu de carn vermella, especialment les varietats grasses, s'associa amb un major risc de malalties del cor a causa del seu alt contingut en greixos saturats. Aliments fregits: les patates fregides, els bunyols, els aliments arrebossats i altres aliments fregits, sobretot els que estan fregits amb olis industrials, són rics en greixos trans i poden elevar el colesterol LDL ("dolent"). A més, sovint van acompanyats d'un alt contingut en sal o sucre i contenen moltes calories, per la qual cosa poden augmentar el risc d'obesitat, elevar la pressió arterial i causar problemes cardíacs. Begudes ensucrades: refrescos, sucs envasats, begudes energètiques i altres begudes amb alt contingut de sucre afegit contribueixen a l'augment de pes, la diabetis i altres factors de risc per a les malalties del cor. Productes de brioixeria industrial: galetes, pastissos, gelats, bombons, brioixeria industrial i altres productes similars solen contenir greixos trans, sucre afegit i calories buides, que, de la mateixa manera que els aliments fregits, poden afectar negativament la salut del cor. Cereals ensucrats: molts cereals per a l'esmorzar, especialment els dirigits al consum infantil, contenen alts nivells de sucre afegit. Opta per cereals integrals amb baix contingut en sucre i afegeix-hi fruita fresca o fruits secs per obtenir un esmorzar saludable i nutritiu. Pasta, sopes i cremes envasades: moltes sopes i cremes envasades contenen alts nivells de sodi, que poden augmentar la pressió arterial i el risc de problemes cardíacs. Salses comercials: algunes salses comercials, com el quètxup i la maionesa, o les salses per a amanides poden contenir alts nivells de sucre, sodi i greixos poc saludables, que poden afectar la salut del cor si es consumeixen en excés. Aperitius salats: patates xips, galetes salades, brètzels i altres aperitius salats com els fruits secs salats i fregits solen ser rics en sodi i greixos poc saludables, que poden elevar la pressió arterial i augmentar el risc de patir malalties del cor. Alcohol en excés: si bé un màxim d'una beguda alcohòlica al dia podria ser cardioprotectora, el consum excessiu d'alcohol pot augmentar la pressió arterial, debilitar el múscul cardíac i contribuir a altres problemes de salut que afecten el cor.

La professora recorda que la moderació i l'equilibri són clau per a una alimentació saludable. "Es pot gaudir d'aquests aliments de manera ocasional i en porcions petites, sempre que es prioritzi una dieta rica en aliments frescos (fruites, verdures, fruits secs, llegums), cereals integrals i poc processats, i fonts de proteïna magra, com el peix o l'aviram sense pell i els llegums", remarca.

Què provoca l'envelliment del cor?

Salvador Macip, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i expert en genètica molecular, també destaca com el cor és especialment sensible a les males dietes i a la manca d'exercici. "Si mengem massa greix, especialment el que prové d'animals terrestres, i portem vides sedentàries, la salut del cor se'n ressent, i els canvis que es veuen en el cor es corresponen als d'un envelliment accelerat. No tenir la pressió arterial controlada també actua en aquest sentit", adverteix.

El cor és bàsicament múscul, i el múscul és un dels teixits on més visibles són els canvis en l'envelliment. Per tal de retardar-ne l'envelliment, Macip remarca la importància de mantenir una dieta equilibrada i fer exercici regularment. "En un futur, és possible que tinguem fàrmacs que puguin alentir la degeneració del cor deguda a l'edat, però encara s'han de fer moltes proves", diu.

Malgrat que la genètica també té un paper en la salut cardiovascular, avui dia és difícil calcular quin percentatge és genètic i quin depèn de l'entorn, perquè totes dues dimensions tenen una influència important. "No sabem encara com mesurar exactament el risc a llarg termini de tenir problemes cardiovasculars; per tant, el millor que podem fer tots és intentar dur una vida el més saludable possible", conclou Macip.